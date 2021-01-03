Hesaplara en az 1.831 lira yatırılıyor! Karar verildi! Başvuran alıyor, ücretler...

EMEKLİ OLMA ZAMANINI ERTELER Mİ?



Kısa çalışma yapmadığım halde çalıştığım firma 8 aydır beni kısa çalışma yapıyor gösteriyor ve ayda 10 günlük sigorta primi yatırıyor. Geçen hafta firma yetkilisiyle yaptığım toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ve sigortamın 30 gün yatırılmasını istedim. Onlar da "Biz sana 10 gün yatırıyoruz, geriye kalan 20 günü ise devlet yatırıyor" dedi. "Emekli olma zamanımı ertelemeyecek mi?" diye sorduğumda "Hayır" cevabını verdiler. Verdikleri bilgiler doğru mudur? (E.D.)



Kısa çalışma iki türlü yapılır. Ya çalışma süresi haftalık en az 3'te 1 oranında azaltılır, ya da çalışma tamamen durdurulur. İşveren fiilen çalışılan günlerin ücretini ve primini ödemek zorundadır. Çalışılmayan günler için ise işsizlik sigortası fonundan kısa çalışma ödeneği verilir. Fon ayrıca genel sağlık sigortası primini karşılar.