Hesaplara en az 1.831 lira yatırılıyor! Karar verildi! Başvuran alıyor, ücretler...

SGK, doğum yapan çalışanlara doğumdan evvelki ve sonraki günde bir müddette iş göremezlik tahsisatı veriyor. Ancak bu parayı almak için ehemmiyetli bir ayrıntıya da dikkat etmek gerekiyor. Son 1 senede 3 ay prim ödemiş olma lüzumluluğu bulunuyor. Ödeme son 3 aylık brüt hasılata göre hesaplanıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ VE DOĞUM PARASI ALINABİLİR Mİ?
Hamileyim, işyeri beni virüs bahanesi ile zorla ücretsiz izne çıkartabilir mi? Çıkartırsa ücretsiz izin ödeneği alabilir miyim? Analık izni ve doğum parasına hak kazanmış olur muyum? (Saadet K.)
Kanuna göre, işten çıkarma yasağı süresince işveren işçileri ücretsiz izne ayırabilir. Kanunda bu konuda herhangi bir kriter belirlenmemiş bulunuyor. Bu nedenle keyfi ücretsiz izin uygulandığına yönelik yoğun şikayetler geliyor. İşveren sizin sağlığınızdan endişe ederek böyle bir karar alacak ise doktordan çalışabileceğinize dair rapor alıp işverene verebilirsiniz.
Her durumda ücretsiz izne ayrıldığınızda nakdi ücret desteği alırsınız. Desteğin tutarı şimdilik aylık 1168 TL ancak önümüzdeki günlerde asgari ücrete paralel olarak bunun da 1420 TL'ye çıkartılması bekleniyor. Analık izninde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için son 1 yılda 90 gün prim ödenmiş olması gerekiyor. Ücretsiz izin döneminde iş akdi sona ermiyor, askıya alınıyor.
Ücretsiz izne ayrılmanız ödenek almanıza engel teşkil etmez. Ödenek alabilmek için, ücretsiz izindekilerin 32. Haftada doktor raporu alarak analık iznine ayrılması gerekir. Ödenek, doktor raporuna göre verilmektedir. Ancak, analık iznine ayrıldığınız tarihte son bir yıl içinde 90 gün prim ödeme koşulunu yerine getiriyor olmanız gerekir.