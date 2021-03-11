MALULEN EMEKLİLİK NEDİR?



Meslekte çalışma ve kazanma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybetme durumunda, sürekli bir gelir kaybına neden olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük için oluşturulmuş olan sigorta bu durumdaki vatandaşların mağdur olmalarını engellemek amacındadır. Malulen emekli olan vatandaşların, kaybettikleri işlerinden dolayı kazanamadıkları geliri telefi etmek için oluşturulan malulen emeklilik için gerekli şartları karşılamaları gerekmektedir.

11.07.1975 doğum tarihim, işe giriş 20.06.1995, 5800 gün primim var. Diyabet hastasıyım, malulen emeklilik olur mu? R.A.



Normal şartlarda işe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yılınız tamamlanmış. Ancak 55 yaşınız 2030'da dolacak. Bu durumda tam emeklilik 11.07.2030 tarihinde olacaktır. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmiş olmak gerekir. Bunun için hastaneye sevk alınmalıdır. Kararı raporlarlara istinaden sağlık kurulu heyeti verecektir. Ayrıca vergi dairesi vasıtasıyla en az yüzde 40 engelli raporu alabilirseniz hemen emekli olabilirsiniz..

Sigorta girişim 1983, prim gün sayım 3150. Malulen emekli olabilmem için girişim ve gün sayım yeterli mi? Malulen emekli olabilmek için hangi şartları taşımam gerekli ve kaç yaşında olmalıyım?



Maluliyet için gerekli olan şartlar, 10 yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır. Eğer çalışma gücünüzü belirtilen oranda kaybetmişseniz maluliyet için sevk alabilirsiniz. İlgili hastane çalışma gücündeki kayıp oranını tespit ederek rapor düzenleyecek ve bu raporlar SGK Sağlık Kurulu tarafından incelenerek tarafınıza maluliyet aylığı bağlanıp bağlanılmayacağına karar verilecektir. Maluliyetten emekli olacaklarda yaş şartı aranmamaktadır..