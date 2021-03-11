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    • SGK
    • 11.03.2021 16:53
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    • 11.03.2021 16:59
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    Yaş beklemeden erken emekli olun! sadece 2 şart koydu! Bu grupta varsanız çok şanslısınız...

    Çalışma hayatında olan herkes erken emekli olmanın hayalini kurar. Sigortalı çalışanlar, çeşitli sebeplerden geçirmiş olduğu kazalar ya da hastalıklar sebebiyle erken emekli olabilme şansına sahipler. Bu da emeklilik olarak adlandırılıyor. bünyesinde (), 4B () ve () başta olmak üzere diğer kollarda sigortalı olan kişiler erken emekliliğe hak kazanabiliyor. Öte yandan malullük durumundaki erken emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü şartı bulunuyor. Peki, Malulen emekli nasıl olunur? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yaş beklemeden erken emekli olun! SGK 2 şart koydu!

    Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur'lunun hayali erken emekli olabilmektir. Sigorta başlangıcından sonra devam eden çalışma hayatı sırasında kaza ya da hastalık nedeniyle iş gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşayanların durumlarını sağlık raporu ile tescil etmesi halinde erken emeklilik hakkı verilir. Malullük durumundaki erken emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü gerekir. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan vatandaşların malulen emekli olabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. Peki, bu şartlar nelerdir? Sigortalılık süresi, prim ödemesi ve sigorta başlangıç tarihleri dikkate alınarak erken emekliliğin kapıları aralanmıştır.

    MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

    Malulen emekli sayılmak için bir takım şartlar bulunuyor. Bunun bilincinde olan vatandaşlar, internet üzerinden "Malulen emeklilik şartları" şeklinde araştırmalar yapıyor. Genel şartları şu şekilde ifade edebiliriz:

    4A kapsamında çalışan kişilerin işten ayrılması gerekiyor
    4B kapsamında çalışan kişilerin prim borcu olmamalı, ticari faaliyetine son vermiş olması gerekiyor.
    4C kapsamında çalışan kişinin görevinden ayrılması gerekiyor.
    Çalışan kişinin en az yüzde 60 ve daha üstü oranında güç kaybının olması raporla tespit edilmesi gerekiyor. (Sağlık Kurulu tarafından)
    Kişinin sigortalı olarak işe başladığı tarihten itibaren en az 1800 gün prim ödemiş olması ve hizmet süresinin bulunması gerekiyor.

    Malulen Emeklilik İçin 10 Yıllık Sigortalılık Süresi Yetiyor

    Yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşayan kişiler yaş beklemeden malulen emeklilik hakkı kazanıyor. 10 yıllık sigorta süresi, 1800 prim gün sayısı ve yüzde 60 oranında iş gücü kaybı raporu yeterli oluyor.

    MALULEN EMEKLİLİK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar, malulen emeklilik için başvuruda bulunabilir. Bunun için kurum tarafından örneği hazırlanan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ve beraberinde bir fotoğraf ile başvuruda bulunulabilir. Başvurular en son çalışılan iş yerinin bağlı olduğu SGK'ya yapılması gerekmektedir.

    KADINLAR ERKEN EMEKLİ OLABİLİYOR

    Sadece anne olan sigortalı çalışan kadınlara sunulan doğum borçlanması hakkı ile doğum ve sonrasındaki istirahat süresini kapsayan dönemde yapılmayan prim ödemelerinin sonraki yıllarda ödenmesinin yolu açılır. Bu bağlamda kadınlar, üç defa olmak şartı ile doğum tarihten sonraki iki yıllık süreyi SGK'ya ödeyebilirler. Bebeğin sağ olarak doğması ve işveren tarafından doğum boyunca kadının adına prim ödemesinin yapılmamış olması gerekir. İki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya doğumun ardından çocuğu evlatlık veren kadın çalışanlarda doğum borçlanması hakkından faydalanabilirler.

        2021 YILINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?

        Erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar belirlenmiştir:

        Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

        Epilepsi

        Demans

        Beyin tümörleri

        Parkinson sendromu

        Serebral palsi

        Multiple Skleroz (MS)

        Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

        Şizofreni

        Bipolar bozukluk

        Görme azlığı

        Retina kanamaları

        Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

        Anemi

        Kol, bacak gibi organ kaybı

        Behçet hastalığı

        Gastrointestinal kanamalar

        Karaciğer sirozu

        Karaciğer nakli

        Kalp yetmezliği

        Kalp kapak hastalıkları

        Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

        Solunum sistemi hastalıkları

        Kalp nakli

        Böbrek nakli

        Akciğer nakli

        Tüberküloz

        AIDS

        MALULEN EMEKLİLİK NEDİR?

        Meslekte çalışma ve kazanma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybetme durumunda, sürekli bir gelir kaybına neden olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük için oluşturulmuş olan sigorta bu durumdaki vatandaşların mağdur olmalarını engellemek amacındadır. Malulen emekli olan vatandaşların, kaybettikleri işlerinden dolayı kazanamadıkları geliri telefi etmek için oluşturulan malulen emeklilik için gerekli şartları karşılamaları gerekmektedir.

        11.07.1975 doğum tarihim, işe giriş 20.06.1995, 5800 gün primim var. Diyabet hastasıyım, malulen emeklilik olur mu? R.A.

        Normal şartlarda işe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yılınız tamamlanmış. Ancak 55 yaşınız 2030'da dolacak. Bu durumda tam emeklilik 11.07.2030 tarihinde olacaktır. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmiş olmak gerekir. Bunun için hastaneye sevk alınmalıdır. Kararı raporlarlara istinaden sağlık kurulu heyeti verecektir. Ayrıca vergi dairesi vasıtasıyla en az yüzde 40 engelli raporu alabilirseniz hemen emekli olabilirsiniz..

        Sigorta girişim 1983, prim gün sayım 3150. Malulen emekli olabilmem için girişim ve gün sayım yeterli mi? Malulen emekli olabilmek için hangi şartları taşımam gerekli ve kaç yaşında olmalıyım?

        Maluliyet için gerekli olan şartlar, 10 yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır. Eğer çalışma gücünüzü belirtilen oranda kaybetmişseniz maluliyet için sevk alabilirsiniz. İlgili hastane çalışma gücündeki kayıp oranını tespit ederek rapor düzenleyecek ve bu raporlar SGK Sağlık Kurulu tarafından incelenerek tarafınıza maluliyet aylığı bağlanıp bağlanılmayacağına karar verilecektir. Maluliyetten emekli olacaklarda yaş şartı aranmamaktadır..
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        Haberler SGK Yaş beklemeden erken emekli olun! SGK sadece 2 şart koydu! Bu grupta varsanız çok şanslısınız...