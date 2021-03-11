Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur'lunun hayali erken emekli olabilmektir. Sigorta başlangıcından sonra devam eden çalışma hayatı sırasında kaza ya da hastalık nedeniyle iş gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşayanların durumlarını sağlık raporu ile tescil etmesi halinde erken emeklilik hakkı verilir. Malullük durumundaki erken emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü gerekir. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan vatandaşların malulen emekli olabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. Peki, bu şartlar nelerdir? Sigortalılık süresi, prim ödemesi ve sigorta başlangıç tarihleri dikkate alınarak erken emekliliğin kapıları aralanmıştır.
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Malulen emekli sayılmak için bir takım şartlar bulunuyor. Bunun bilincinde olan vatandaşlar, internet üzerinden "Malulen emeklilik şartları" şeklinde araştırmalar yapıyor. Genel şartları şu şekilde ifade edebiliriz:
4A kapsamında çalışan kişilerin işten ayrılması gerekiyor
4B kapsamında çalışan kişilerin prim borcu olmamalı, ticari faaliyetine son vermiş olması gerekiyor.
4C kapsamında çalışan kişinin görevinden ayrılması gerekiyor.
Çalışan kişinin en az yüzde 60 ve daha üstü oranında güç kaybının olması raporla tespit edilmesi gerekiyor. (Sağlık Kurulu tarafından)
Kişinin sigortalı olarak işe başladığı tarihten itibaren en az 1800 gün prim ödemiş olması ve hizmet süresinin bulunması gerekiyor.
Malulen Emeklilik İçin 10 Yıllık Sigortalılık Süresi Yetiyor
Yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşayan kişiler yaş beklemeden malulen emeklilik hakkı kazanıyor. 10 yıllık sigorta süresi, 1800 prim gün sayısı ve yüzde 60 oranında iş gücü kaybı raporu yeterli oluyor.
MALULEN EMEKLİLİK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar, malulen emeklilik için başvuruda bulunabilir. Bunun için kurum tarafından örneği hazırlanan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ve beraberinde bir fotoğraf ile başvuruda bulunulabilir. Başvurular en son çalışılan iş yerinin bağlı olduğu SGK'ya yapılması gerekmektedir.
KADINLAR ERKEN EMEKLİ OLABİLİYOR
Sadece anne olan sigortalı çalışan kadınlara sunulan doğum borçlanması hakkı ile doğum ve sonrasındaki istirahat süresini kapsayan dönemde yapılmayan prim ödemelerinin sonraki yıllarda ödenmesinin yolu açılır. Bu bağlamda kadınlar, üç defa olmak şartı ile doğum tarihten sonraki iki yıllık süreyi SGK'ya ödeyebilirler. Bebeğin sağ olarak doğması ve işveren tarafından doğum boyunca kadının adına prim ödemesinin yapılmamış olması gerekir. İki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya doğumun ardından çocuğu evlatlık veren kadın çalışanlarda doğum borçlanması hakkından faydalanabilirler.