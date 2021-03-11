Bunları yaparak erken emekli olabilirsiniz! Erkeklerde ve kadınlarda erken emeklilik formülü!
Milyonlarca çalışanın ortak hayali refah bir emeklilik hayatıdır, bunun yanında bunları yaparak erken emekli olabilirsiniz. Daha erken yaşta ek maaş bağlanması hayatınızı rahat bir şekilde yaşamanızı sağlar. Bu hakkı elde etmek için ise bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Primlerin düzenli şekilde ödenmesi, yeterli gün sayısında çalışmış olmak ve yaşı doldurmak. Peki erkeklerde ve kadınlarda erken emeklilik formülü nedir? Daha erken yaşta bu imkana kavuşmak için neler yapılabilir? Diğer yandan merak edilen bir diğer konu ise kısmi emeklilik oluyor, peki şartlar neler? İşte detaylar…
Milyonlarca çalışanın ortak hayali refah bir emeklilik hayatıdır, bunun yanında bunları yaparak erken emekli olabilirsiniz. Daha erken yaşta ek maaş bağlanması hayatınızı rahat bir şekilde yaşamanızı sağlar. Bu hakkı elde etmek için ise bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Primlerin düzenli şekilde ödenmesi, yeterli gün sayısında çalışmış olmak ve yaşı doldurmak. Peki erkeklerde ve kadınlarda erken emeklilik formülü nedir? Daha erken yaşta bu imkana kavuşmak için neler yapılabilir? Diğer yandan merak edilen bir diğer konu ise kısmi emeklilik oluyor, peki şartlar neler? İşte detaylar…
Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında emeklilik yer alıyor ve bu konuyla ilgili gelişmeler yaşından takip ediliyor. Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında olan vatandaşlar bir gün emekli olacaklarının hayali ile yaşıyor ve bunun bir an önce gerçekleşmesini istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gerekli şartları tamamlamış olanlar için bu hakkı veriyor. Erken emeklilik için ise bazı şartların yerine getirilmiş olması şart. Peki erkeklerde ve kadınlarda erken emeklilik formülü nedir? İşte ayrıntılar…
KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?
2018 yılı ve sonrası emekli olabilmek için 7200 gün ödenmiş primin tamamlanması gerekmektedir. İlgili prim gününü beklemek yerine sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamlayarak 3600 gün, 4500 gün veya 5400 gün ödenmiş prim günleriyle emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın talep ettiği bu işlem kısmi emeklilik olarak adlandırılmaktadır.
KISMİ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Kısmi emeklilik 3600 günü sigortalı ve eksiksiz prim ödeme ile dolduran vatandaşları kapsamaktadır. 08/09/1999 tarihinden önce sigortalı bir şekilde herhangi bir işte çalışan kişileri kapsar. Bu tarihten itibaren 30/04/2008 tarihine kadar ki süreçte emeklilik sürecinde 4500 gün şartı vardır. Ayrıca 01/05/2008 yılından itibaren sigortalı bir işe giren kişi 4500 günden emeklilik süreci 5400 güne zorunlu olarak çıkarılmıştır. Bu sebeple 08/09/1999 yılından sonra sigortalı bir işte çalışan kişiler 3600 günde emekli olma hakkını kaybetmiş olur.
Kadınlar da emeklilik yaş şartı 58 iken erkekler de yaş şartı 60' tır. Bu durumda 08/09/1999 tarihinden sonra sigortalı olarak çalışan kişiler 4500 günü sigortalı ir şekilde tamamlaması durumunda emekli olabilir.
Emeklilikten faydalanmak isteyen vatandaşlar için bir diğer şart da 25 yıl boyunca sigortalı bir işte primlerinin eksiksiz ödenmesi durumunda emekli kabul edileceğidir. Önceden 3600 gün prim ödemesi gerekirken 08/09/1999 tarihinden itibaren sigortalı çalışanların 4500 gün prim ödemesi gerekmektedir.
SKK' lı olan vatandaşlar 3600,4500 ve 5400 güne göre kısmi emeklilik imkanından faydalanabilir. Ancak hizmet yılı ve günü aynı iken yaş sınırlamasında değişiklikler her an olabilir.