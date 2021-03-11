Bunları yaparak erken emekli olabilirsiniz! Erkeklerde ve kadınlarda erken emeklilik formülü!

Milyonlarca çalışanın ortak hayali refah bir emeklilik hayatıdır, bunun yanında bunları yaparak erken emekli olabilirsiniz. Daha erken yaşta ek maaş bağlanması hayatınızı rahat bir şekilde yaşamanızı sağlar. Bu hakkı elde etmek için ise bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Primlerin düzenli şekilde ödenmesi, yeterli gün sayısında çalışmış olmak ve yaşı doldurmak. Peki erkeklerde ve kadınlarda erken emeklilik formülü nedir? Daha erken yaşta bu imkana kavuşmak için neler yapılabilir? Diğer yandan merak edilen bir diğer konu ise kısmi emeklilik oluyor, peki şartlar neler? İşte detaylar…