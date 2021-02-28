Bütün emeklileri ilgilendiriyor: 250 TL eksik değil! 1.500 TL ödeme yapılacak, detaylar belli oldu…

2021 yılında maaşlarını belirlenen bankalara taşıyan emekliler, aldıkları emekli maaşına göre promosyon ödemeleri alacak. Peki, emekli promosyon 2021 ne zaman verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler çok öncesinde belirlenmişti. 10 Mayıs 2021 ile 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında emekliler 1000 TL ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesi ise 12 Temmuz 2021 ile 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Emekliler bu ödemeleri 2021 senesi için 1500 TL olarak alacaklar. Emekliler kendi isteklerine göre iki ayrı yöntemle ödemelerini alabilecekler.