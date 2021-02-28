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    • 28.02.2021 10:04
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    • 28.02.2021 11:46
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    Bütün emeklileri ilgilendiriyor: 250 TL eksik değil! 1.500 TL ödeme yapılacak, detaylar belli oldu…

    250 TL eksik değil! 1.500 TL ödeme yapılacak, detaylar belli oldu…Emeklilere hoş haber geldi. Ülkede bulunan binlerce emekli ödeme alacak. Pandemi zamanları içerisinde parasal olarak güçlük sürükleyen emeklilere ödeme gelecek. Bu süreç içerisinde bir hayli emekli ek işine gidemedi ya da başka bir vaziyetten dolayı parasal kazançlarını yitirdi. Devlet tarafından yapılan zam ile emekliler yeni senede rahat bir soluk aldılar. Emeklilere 1.500 TL ödeme yapılacak! Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yılı kapsayan süreyle yapılmaktadır. Bu süre bittikten sonra emekliler ile bankalar arasında yine bir protokol anlaşması imzalanacak.

    takvim.com.tr
    Bütün emeklileri ilgilendiriyor: 250 TL eksik değil! 1.500 TL ödeme yapılacak

    2021 yılında maaşlarını belirlenen bankalara taşıyan emekliler, aldıkları emekli maaşına göre promosyon ödemeleri alacak. Peki, emekli promosyon 2021 ne zaman verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler çok öncesinde belirlenmişti. 10 Mayıs 2021 ile 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında emekliler 1000 TL ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesi ise 12 Temmuz 2021 ile 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Emekliler bu ödemeleri 2021 senesi için 1500 TL olarak alacaklar. Emekliler kendi isteklerine göre iki ayrı yöntemle ödemelerini alabilecekler.

    Kurban ve Ramazan Bayramı'nda Ek Ödeme

    2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler çok öncesinde belirlenmişti. 10 Mayıs 2021 ile 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında emekliler 1000 TL ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesi ise 12 Temmuz 2021 ile 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Emekliler bu ödemeleri 2021 senesi için 1500 TL olarak alacaklar. Emekliler kendi isteklerine göre iki ayrı yöntemle ödemelerini alabilecekler.

    2021 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

    Emeklilerin promosyon ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son haneleri dikkate alınarak ödenecek. T.C. kimlik numarasının son hanesine promosyon ödemelerinin yapılacağı aylar;

    0-2 olanlar Mart ayında
    2-4 olanlar Nisan ayında
    6-8 olanlar Mayıs ayında promosyon alıyor.
    Emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı duyurulmadan önce katılım bankaları tarafından bazı kampanyalar başlatılmıştı.

    Maaşını taşıyana çeyrek altın gibi kampanyalar ile emeklilerin yüzleri gülmüştü. Daha önce bu bankalar ile maaş taşıma konusunda anlaşma yapanlar ancak anlaşmaları bittiğinde kamu bankaları ile protokol imzalayabilecekler.

    Özel bankalar ile anlaşma yapanların ise anlaşmalarını kamu bankalarına taşımadan promosyon ödemesi alabilmelerinin önü açıktır.

        2021 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

        * 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

        * 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

        * 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        2021 VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

        1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

        1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

        2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

        2021 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

        1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL,

        1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL,

        2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

            2021 İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

            1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL,

            1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL,

            2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL ödeme yapılır.
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            Haberler SGK Bütün emeklileri ilgilendiriyor: 250 TL eksik değil! 1.500 TL ödeme yapılacak, detaylar belli oldu…