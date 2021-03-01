BAĞ-KUR ödemeden ve çalışmadan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere müjde. Sigorta pirimi yatırarak emekli olmak isteyenler artık emekli olabilecekler. İsteğe bağlı sigortanızı kapattırmak istiyorsanız. Bağlı bulunduğunuz SGK şubesine başvurabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra primi ödenmiş son günü takip eden günde isteğe bağlı sigorta kapatılır. 18 yaşını doldurmuş olan; Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı gibi alanlara daha önce kaydolmamış kişiler isteğe bağlı emekli olabiliyorlar. Kişilerin her ay belir bir tutarda prim ödemesi yapması gerekiyor. İsteğe bağlı emekli olarak sadece çalışmayan kişiler değil, ev hanımları, emekliler, esnaf ve çiftçiler de emekli olabiliyorlar. Emekli olmak için kişilerin eş, baba ya da anne gibi durumlardan da maaş almıyor olması şartı bulunuyor.
İsteğe Bağlı Sigortalı Nedir?
SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nın kendi kanunları uyarınca isteğe bağlı sigortalılık hükümleri uygulanmakla birlikte 2008 kanunu sonrasında sadece SGK altında sadece 4/B statüsünde vatandaşların kendi isteği ile prim yatırma ve emekli olmasının önü açık kalmış bulunuyor.
Hangi Belgeler Gerekiyor?
SGK il müdürlüklerine giderek isteğe bağlı emeklilik yaptırmak isteyenlerin yanlarında nüfus cüzdanları ve fotokopisi ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra ilgili başvuru formunun doldurulması ile birlikte isteğe bağlı emeklilik başvurusu onay sürecine alınmaktadır. Sonrasında ise onay alan kişi, her ay sigorta primini kendi ödemesi ve prim gün sayısının tamamlanması ile de emekli maaşı koşullarından faydalanabilmektedir.