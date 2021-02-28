SGK kapsamında sigorta bildirimi yapanlardan en merak edilen konulardan biride emeklilik oluyor. Vatandaşlar tarafından ne zaman emekli olacakları gibi sorular da ön planda yer alıyor. Bir taraftan da gelen borçlanma hakları ile erkenden emekli olunacak. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu 08 Eylül 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı yasayla başladı. Emekli olmayı bekleyen binlerce vatandaş ne zaman emekli olurum sorusuna yanıt arıyor. EYT'ye takılan kaç yaşında emekli olur? İşte EYT mağdurlarının merak ettikleri sorular ve cevapları…
EYT NEDİR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinde oluşan bir kısaltma olarak kullanılan EYT emekli olmak için aranılan emeklilik prim gün sayısı ve hizmet yılı şartlarını taşımasına rağmen 1999 senesinde yapılan yasal düzenleme ile getirilen yaş şartını taşımadığı için emekli olamayan kişiler için kullanılmaktadır.
1999 senesinde yapılan yasal düzenleme ile 4447 sayılı kanun kapsamında emekli olmak isteyen kişilere prim gün sayısı ve sigortalılık hizmet süresine ek olarak yaş şartı tanımlanmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar kadınlar için 20 sene, erkekler için 25 senelik sigortalılık süresi ile 5000 prim gününü tamamlayan kişiler emekli olurken bu sene itibari ile ise buna ek olarak belirlenen yaşı doldurmuş olma şartı emeklilik şartlarına eklenmiştir.
KİMLER EYT DEN FAYDALANABİLİR?
Hizmet başlangıç tarihi yani ilk sigortalı işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler EYT'li olarak kabul edilmektedir. EYT emeklilik tablosu için oluşturulan farklı tablolara göre birinci senaryonun 1969 ve öncesi doğumlu olan 50 yaşını dolduran kadınlar ile 1964 senesinden önce doğan 55 yaşını dolduran erkekler 3600 prim gün sayısını doldurmaları halinde emekli olma hakkı elde edecekler.
01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Normal Emeklilik Şartları:
7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.
01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş, 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş, 01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş, 01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş, 01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş, 01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 66 yaş.