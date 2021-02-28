EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinde oluşan bir kısaltma olarak kullanılan EYT emekli olmak için aranılan emeklilik prim gün sayısı ve hizmet yılı şartlarını taşımasına rağmen 1999 senesinde yapılan yasal düzenleme ile getirilen yaş şartını taşımadığı için emekli olamayan kişiler için kullanılmaktadır.

1999 senesinde yapılan yasal düzenleme ile 4447 sayılı kanun kapsamında emekli olmak isteyen kişilere prim gün sayısı ve sigortalılık hizmet süresine ek olarak yaş şartı tanımlanmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar kadınlar için 20 sene, erkekler için 25 senelik sigortalılık süresi ile 5000 prim gününü tamamlayan kişiler emekli olurken bu sene itibari ile ise buna ek olarak belirlenen yaşı doldurmuş olma şartı emeklilik şartlarına eklenmiştir.