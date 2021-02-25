EYT kanununun çıkmasını bekleyen bilerce çalışan EYT ve erken emeklilikle alakalı yeni haberleri yakından inceliyor. Emekli olmak için prim koşulu ile çalışma gün koşullarını bitiren EYT'li vatandaşların gözü kulağı çıkacak EYT kanununda... Bu anlamda bakıldığı zaman Türkiye'de emekli olabilmek için 3 ana kriter zorunlu. Bu koşulların ilki sigortalılık süresi. İkincisi ise sigorta prim gün rakamı. Son olarak ise "yaş kriteri" gerekiyor. EYT çıkarsa eğer, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir.
BAŞKAN ERDOĞAN EYT AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili kapıları kapattı. Yani, henüz TBMM gündeminde EYT ile ilgili herhangi bir yasal teklif bulunmuyor. İşte, EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş şartı ile ilgili son açıklaması şöyle; Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE ANLAMA GELİYOR?
Türkiye'de emekli olabilmek için 3 ana kriter gerekli. Bu şartların ilki sigortalılık süresi. İkincisi ise sigorta prim gün sayısı. Son olarak ise "yaş kriteri" gerekiyor. EYT'liler prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmasına rağmen 1999'da çıkarılan yasa nedeniyle "yaş" kriterine takılmakta.
EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDIK?
EYT mağdurları, kendilerini görmek, duymak istemeyen hükümet ve ortaklarına karşı mücadelelerini sürdürüyor.
EYT sorunu ilk kez 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı kanun ile gündeme geldi.
Kanundan önce erkekler 25, kadınlar ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı doldurmalarıyla emekli olabiliyordu.
Ancak yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.