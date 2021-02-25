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    • 25.02.2021 16:20
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    25 Şubat son dakika bugün: EYT 2021'de çıkacak mı? EYT'li için son durum ve son dakika çalışması var mı?

    25 Şubat son dakika bugün: nun çıkmasını bekleyen bilerce çalışan EYT ve erken emeklilikle alakalı yeni haberleri yakından inceliyor. Emekli olmak için prim koşulu ile çalışma gün koşullarını bitiren EYT'li vatandaşların gözü kulağı çıkacak EYT kanununda... Vatandaşlar tarafından ne zaman emekli olacakları gibi sorular da ön planda yer alıyor. Bir taraftan da gelen borçlanma hakları ile erkenden emekli olunacak. Bu anlamda bakıldığı zaman 'de emekli olabilmek için 3 ana kriter zorunlu. Bu koşulların ilki sigortalılık süresi. İkincisi ise sigorta prim gün rakamı. Son olarak ise "yaş kriteri" gerekiyor. EYT çıkarsa eğer, öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir.

    takvim.com.tr
    25 Şubat EYT son dakika: EYT 2021'de çıkacak mı?

    EYT kanununun çıkmasını bekleyen bilerce çalışan EYT ve erken emeklilikle alakalı yeni haberleri yakından inceliyor. Emekli olmak için prim koşulu ile çalışma gün koşullarını bitiren EYT'li vatandaşların gözü kulağı çıkacak EYT kanununda... Bu anlamda bakıldığı zaman Türkiye'de emekli olabilmek için 3 ana kriter zorunlu. Bu koşulların ilki sigortalılık süresi. İkincisi ise sigorta prim gün rakamı. Son olarak ise "yaş kriteri" gerekiyor. EYT çıkarsa eğer, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir.

    BAŞKAN ERDOĞAN EYT AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili kapıları kapattı. Yani, henüz TBMM gündeminde EYT ile ilgili herhangi bir yasal teklif bulunmuyor. İşte, EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş şartı ile ilgili son açıklaması şöyle; Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir.

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE ANLAMA GELİYOR?

    Türkiye'de emekli olabilmek için 3 ana kriter gerekli. Bu şartların ilki sigortalılık süresi. İkincisi ise sigorta prim gün sayısı. Son olarak ise "yaş kriteri" gerekiyor. EYT'liler prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmasına rağmen 1999'da çıkarılan yasa nedeniyle "yaş" kriterine takılmakta.

    EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDIK?

    EYT mağdurları, kendilerini görmek, duymak istemeyen hükümet ve ortaklarına karşı mücadelelerini sürdürüyor.

    EYT sorunu ilk kez 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı kanun ile gündeme geldi.

    Kanundan önce erkekler 25, kadınlar ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı doldurmalarıyla emekli olabiliyordu.

    Ancak yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.

        01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

        Normal Emeklilik Şartları:

        7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.

        01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş,
        01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş,
        01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş,
        01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş,
        01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş,
        01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 66 yaş.

        Erkeklerin SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:

        İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.

        Diğerleri İse:

        01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 - 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

        EYT YASASI ÇIKARSA KİMLER FAYDALANABİLECEK? HEMEN EMEKLİ OLUNABİLECEK Mİ?

        EYT'lilere yönelik kurulacak bir komisyonda çalışma yapılıp meclis gündemine gelir, Genel Kurul'da yapılacak oylama ile kabul edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşırsa; 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir. 4447 Sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Bu kanunda belirtilen tarihlerden önceki dönemde çalışma hayatına başlamış sigortalı çalışanların hakları kazanılmış hak olarak kabul edilecek ve neticede yeni EYT yasasından faydalanabileceklerdir.

        EMEKLİLİKTE 7 YIL KURALI ÖNEMLİ!

        EYT yasasının çıkmasını bekleyen bilerce çalışan EYT ve erken emeklilikle ilgili yeni gelişmeleri araştırıyorlar. Emeklilik işlemleri yapılırken de Sosyal Sigortalar Kurumu'nda birçok problemle karşılaşılabiliyor. Bunun sebebi ise 7 yıl kuralı. Bu kural ise emeklilikte yaşanan problemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Emekliliğine kısa bir süre kalan çalışanların, 7 yıl kuralını bilmesi gerekiyor. Çünkü emeklilik işlemleri başladığı zaman 7 yıl kuralı sebebiyle emeklilik işlemleri yapılamayabiliyor. 7 yıl kuralı sebebiyle hemen emekli olmak için SSK yerine BAĞ-KUR üzerinden emekli olmayı seçtiniz ve bu durum da daha düşük emekli maaşı almak durumunda kalıyorsunuz. Bu da BAĞ-KUR emeklilik şartlarının SSK ve Emekli Sandığı'na göre daha zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çalışanlar haklı olarak BAĞ-KUR yerine SSK'dan emekli olmayı tercih etmek istiyorlar.

            Emeklilik yaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

            Emeklilik hesaplama, emeklilik yaş tablosu ile emeklilik hesaplama SGK, emeklilik hesaplama Bağkur, emeklilik hesaplama memur ve emeklilik hesaplama 4C ile emeklilik hesaplama engelli hesaplama uygulaması yöntemi ile çalışanların ne zaman kaç yaşında ve emekli olmak için emeklilik prim günün kaç olması gerektiğini öğrenilmekte. Ne zaman emekli olacağınızı öğrenmek için doğum tarihi, hizmet başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı, askerlik gün sayısı, fiili gün sayısı, yurtdışı gün sayısı ile 3600 gününün doldurulduğu tarih bilgileri ile SGK Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik sorgulaması yapılmakta.
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            Haberler SGK 25 Şubat EYT son dakika bugün: EYT 2021'de çıkacak mı? EYT'li için son durum ve son dakika çalışması var mı?