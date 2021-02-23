İntibak zammı için son gelişmelerde bazı sendikalar ve emekli derneği arzlarını dile getirdiler. Emekliler 355 TL intibak zammı konusunda çok uzun süredir çalışma halindeler. 2000 senesinden sonra emekli olanlar için intibak çalışması uzun zamandır gündemde. Kısa vakit evvel ücretlerine enflasyon zammı alan emekliler için intibak düzenlemesi olup olmayacağı medyada sıkça yer almaya başladı. Peki emeklilere intibak yasası var mı? İşte emekliler ismine yürütülen çalışmalar. İntibak düzenlemesi 2000 yılından önce emekli olanlar için çıkarıldı ancak 2000 yılından sonra emekli olanlar için bu alanda bir düzenleme yapılmadı.
EMEKLİLERE 2021'DE İNTİBAK DÜZENLEMESİ VAR MI?
Emeklilerin intibak düzenlemesine dair beklentileri gerçekleşirse maaşları 355 TL'ye varan ek zam yapılması sağlanacak. Uzun süredir gündemde olan ve bu alanda önemli çalışmalar yürüten emekliler, intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de sağlanması için yargı yoluna da başvuru yaptılar.
ÇALIŞMA İLE MALİYE BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR MI?
İntibak düzenlemesine ilişkin son gelişmelerde bazı sendikalar ve emekli derneği taleplerini dile getirdiler.
2000 yılından emekli olanların maaşlarına yönelik düzenlemenin gerçekleşmesini isteyen sendikalar ve emeklli dernekleri bu konuda hükümetten çalışma bekliyorlar. Son dönemlerde emekli maaşlarına yapılan iyileştirmelerin ardından bu düzenlemenin tam zamanı olduğu ifade edilen talepler gerçekleşirse maaşlarda 350 TL'ye ulaşan ek zam olacak.
Ancak bu konuda ne Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ne de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilinen bir çalışması bulunmuyor. İki bakanlıkta söz konusu taleplerin ardından herhangi bir resmi açıklamada bulunmadılar.