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    • SGK
    • 23.02.2021 11:27
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    • 23.02.2021 11:27
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    nedir? uzatıldı mı?

    İlave 6 puanlık SGK prim desteğini içeren uzatıldı mı? Geçtiğimiz yıl uzatılan ve ilave 6 puan olarak bilinen uygulamanın bu yıl da uzatılıp uzatılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla destekler uygulanmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de oldu. Peki ilave 6 puanlık indirim nedir?

    takvim.com.tr
    İlave 6 puanlık indirim nedir? 46486 sayılı kanun uzatıldı mı?

    46486 sayılı kanun uzatıldı mı? İlave 6 puanlık indirim nedir? İlave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikiden aşağıdaki listelerde yer alan yerlerde 5 puanlık prim indiriminden yararlanıp, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerleri yararlanmaktaydı. Bu kanunun uzatılıp uzatılmayacağı ise merak edilen konulardan birisi oldu. Teşvik kapsamına giren yerler ve teşvik tutarlarının detayları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

    46486 SAYILI KANUN UZATILDI MI?

    Kanunun uzatılp uzatılmadığına ilişkin detaylı bir bilgi bulunmuyor. Detaylar geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    İLAVE 6 PUANLIK İNDİRİM NEDİR?

    23.02.2020 tarih 31048 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22.02.2020 tarih 2137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

    5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendindeki "5 puanlık" indirime ilave olarak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden "ilave 6 puan" olarak uygulanmakta olan sigorta prim indiriminin süresi 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

    (I) Sayılı Listede belirtilen yerlerde faaliyette bulunan işyerleri SGK aylık prim hizmet belgesinde 46486 kanun numarasını,
    ( II) Sayılı Listede belirtilen yerlerde faaliyette bulunan işyerleri SGK aylık prim hizmet belgesinde 56486 kanun numarasını,
    (III) Sayılı Listede belirtilen yerlerde faaliyette bulunan işyerleri SGK aylık prim hizmet belgesinde 66486 kanun numarasını,

    seçmeleri durumunda, 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puanlık prim indiriminden de 31.12.2020 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.
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