İlave 6 puanlık indirim nedir? 46486 sayılı kanun uzatıldı mı?

46486 sayılı kanun uzatıldı mı? İlave 6 puanlık indirim nedir? İlave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikiden aşağıdaki listelerde yer alan yerlerde 5 puanlık prim indiriminden yararlanıp, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerleri yararlanmaktaydı. Bu kanunun uzatılıp uzatılmayacağı ise merak edilen konulardan birisi oldu. Teşvik kapsamına giren yerler ve teşvik tutarlarının detayları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.