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    • 23.02.2021 11:33
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    , , Bağkur'luya ödeme var mı? 15 Aralık Çalışma Bakanlığı'ndan intibak mı:

    Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiriyor ve harekete geçildi. 13 milyon emekliye müjde geldi. 355 liraya kadar gelecek. 13 milyon emeklinin gözü kulağı intibak zammında. İntibak zammı ile ilgili yeni bilgiler geliyor. 2000 sonrası emeklileri ilgilendiren intibak düzenlemesi Meclis'ten geçerse emeklinin maaş farkı yapılacak ek ödemeyle giderilecek.

    takvim.com.tr
    SSK, SGK, Bağkur'lu ödeme karmaşası! 355 TL intibak zammı geldi mi?

    İntibak zammı için son gelişmelerde bazı sendikalar ve emekli derneği arzlarını dile getirdiler. Emekliler 355 TL intibak zammı konusunda çok uzun süredir çalışma halindeler. Bu kapsamda ehemmiyetli süreçlerden geçen emekliler için tek çözüm yolu ise mevzunun meclise gelmesi ve onaylanması.

    ÇALIŞMA İLE MALİYE BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR MI?

    İntibak düzenlemesine ilişkin son gelişmelerde bazı sendikalar ve emekli derneği taleplerini dile getirdiler.

    2000 yılından emekli olanların maaşlarına yönelik düzenlemenin gerçekleşmesini isteyen sendikalar ve emeklli dernekleri bu konuda hükümetten çalışma bekliyorlar. Son dönemlerde emekli maaşlarına yapılan iyileştirmelerin ardından bu düzenlemenin tam zamanı olduğu ifade edilen talepler gerçekleşirse maaşlarda 350 TL'ye ulaşan ek zam olacak.

    Ancak bu konuda ne Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ne de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilinen bir çalışması bulunmuyor. İki bakanlıkta söz konusu taleplerin ardından herhangi bir resmi açıklamada bulunmadılar.

        EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER

        2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.

        Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

        SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.

        EMEKLİ MAAŞI FARKI EK ÖDEMEYLE GİDERİLECEK

        2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesini bekliyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirilmişti.

        Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle kapatılacak. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme yapılacak.



            SSK ve Bağ-Kur'luların intibak talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşında gözle görülür değişiklik olacak. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.



            İNTİBAK DÜZENLEMESİ

            2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını alıyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılıyor. makta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.

            Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.
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            Haberler SGK SSK, SGK, Bağkur'luya ödeme var mı? 15 Aralık Çalışma Bakanlığı'ndan intibak zammı: