İntibak zammı için son gelişmelerde bazı sendikalar ve emekli derneği arzlarını dile getirdiler. Emekliler 355 TL intibak zammı konusunda çok uzun süredir çalışma halindeler. Bu kapsamda ehemmiyetli süreçlerden geçen emekliler için tek çözüm yolu ise mevzunun meclise gelmesi ve onaylanması.
ÇALIŞMA İLE MALİYE BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR MI?
İntibak düzenlemesine ilişkin son gelişmelerde bazı sendikalar ve emekli derneği taleplerini dile getirdiler.
2000 yılından emekli olanların maaşlarına yönelik düzenlemenin gerçekleşmesini isteyen sendikalar ve emeklli dernekleri bu konuda hükümetten çalışma bekliyorlar. Son dönemlerde emekli maaşlarına yapılan iyileştirmelerin ardından bu düzenlemenin tam zamanı olduğu ifade edilen talepler gerçekleşirse maaşlarda 350 TL'ye ulaşan ek zam olacak.
Ancak bu konuda ne Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ne de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilinen bir çalışması bulunmuyor. İki bakanlıkta söz konusu taleplerin ardından herhangi bir resmi açıklamada bulunmadılar.