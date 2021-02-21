01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Normal Emeklilik Şartları:

7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.

01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş, 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş, 01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş, 01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş, 01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş, 01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 66 yaş.

Erkeklerin SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.

Diğerleri İse:

01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 - 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.