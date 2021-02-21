Detaylar belli oldu! Bu şartları sağlayan emekli olabiliyor

Türkiye'de son yıllarda çıkartılan yasalarla kadınların iş hayatında daha fazla yer almalarının önü açıldı. Özellikle annelik izinleri ve ilave sosyal destekler kadınların çalışma hayatına girmelerini kolaylaştırırken verimliliği de artırdı. İş hayatındaki yeniliklerin yanında emeklilik ile ilgili de kadınların birçok avantajı bulunuyor.
HER ÇOCUKTAN 720 GÜN: Anneler için emeklilik formüllerinde doğumları işe yarıyor. Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar avantaj sağlıyor. 3'e çıkartılan doğum borçlanması imkanı ile çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2.160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.
STAJ SAYILIYOR: Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında farklı bir uygulama bulunuyor. Anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanabiliyor.