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    • SGK
    • 21.02.2021 12:25
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    • 21.02.2021 12:25
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    Bağkur ve ’lıları mest eden haber geldi! Çalışmadan emekli olmak mümkün! Vatandaşlar ’ya akın etti!

    Ülkemizde birçok kişi emekli olmak için çalışmakta, çalışmayanlar ise kendilerine sunulan haklar çerçesinde emeklilik için istenen şartları sağlamaya çalışmaktadır. Bu noktada ev kadınları başta olmak üzere, çalışmak istemeden emekli olmak ise isteğe bağlı emeklilik ile mümkün olmaktadır. İsteğe bağlı Bağkur'lu olanlar yüzde 5'lik indirimden yararlanamıyor. İsteğe bağlı emekli olmak isteyen kişiler için talep edilen ilk koşul ise vatandaşın 18 yaşını tamamlamış olması yer alıyor. Kişinin dul, yaşlılık, emekli ve malul aylığı almıyor olması da şartlar arasında bulunuyor. Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan kişiler de emeklilik için prim yatıramıyorlar.

    takvim.com.tr
    Bağkur ve SSK’lıları mest eden haber geldi! Çalışmadan emekli...

    BAĞ-KUR ödemeden ve çalışmadan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere müjde. Sigorta pirimi yatırarak emekli olmak isteyenler artık emekli olabilecekler. İsteğe bağlı sigortanızı kapattırmak istiyorsanız. Bağlı bulunduğunuz SGK şubesine başvurabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra primi ödenmiş son günü takip eden günde isteğe bağlı sigorta kapatılır. 18 yaşını doldurmuş olan; Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı gibi alanlara daha önce kaydolmamış kişiler isteğe bağlı emekli olabiliyorlar. Kişilerin her ay belir bir tutarda prim ödemesi yapması gerekiyor. İsteğe bağlı emekli olarak sadece çalışmayan kişiler değil, ev hanımları, emekliler, esnaf ve çiftçiler de emekli olabiliyorlar. Emekli olmak için kişilerin eş, baba ya da anne gibi durumlardan da maaş almıyor olması şartı bulunuyor.


    İsteğe Bağlı Sigortalı Nedir?

    SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nın kendi kanunları uyarınca isteğe bağlı sigortalılık hükümleri uygulanmakla birlikte 2008 kanunu sonrasında sadece SGK altında sadece 4/B statüsünde vatandaşların kendi isteği ile prim yatırma ve emekli olmasının önü açık kalmış bulunuyor.

    Hangi Belgeler Gerekiyor?

    SGK il müdürlüklerine giderek isteğe bağlı emeklilik yaptırmak isteyenlerin yanlarında nüfus cüzdanları ve fotokopisi ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra ilgili başvuru formunun doldurulması ile birlikte isteğe bağlı emeklilik başvurusu onay sürecine alınmaktadır. Sonrasında ise onay alan kişi, her ay sigorta primini kendi ödemesi ve prim gün sayısının tamamlanması ile de emekli maaşı koşullarından faydalanabilmektedir.

        İsteğe Bağlı Emeklilik Başvurusu Kimler Yapabilir?

        İsteğe bağlı emeklilik için başvuracaklar, 30 günlük çalışma primi ödemelerini kendileri yapmak isteyen kişilerdir. İsteğe bağlı emeklilik başvurusu yapabilecek kişiler, şu şekilde sıralanır:

        Ev hanımları,

        Ayda 30 gün çalışmayan, aylık eksik prim miktarını kendi ödemek isteyen kişiler.

        TC vatandaşı olup her hangi bir işte çalışmayan, emekli olmak isteyen kişiler.

        18 yaşını doldurmuş ve kendi prim ödemelerini yapmak isteyen kişiler.

        Bu sınıflardan birine dahil olunması halinde, isteğe bağlı emeklilik için başvuru yapılır. Başvurular Kişinin ikamet ettiği bölgenin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılır. Başvuru için izlenecek adımları, prim ödeme yöntemini ve başvuru şartlarını, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

        Yapılması Gerekenler

        Çalışmadan emekli olmak isteyen kişiler arasında ev hanımları da yer alıyor. Ev hanımları kendi sigorta ödemesini gerçekleştirerek emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Kişiler kendileri için belirlenen prim zamanı kadar ödeme yapmak zorundalar. Ardından gün ve prim koşulunu yerine getiren kişiler emekli olarak yer alabilirler. SGK için prim ücreti ev hanımları için 847 YL olarak belirlenmiştir. İsteğe bağlı emekli olmak isteyen kişiler ise her 30 gün için 941 TL ödeme yapabilecekler.18 yaşını dolduran ve devletten herhangi bir aylık almayan kişiler bu hakka sahip olabiliyorlar.


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