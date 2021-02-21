İsteğe Bağlı Emeklilik Başvurusu Kimler Yapabilir?

İsteğe bağlı emeklilik için başvuracaklar, 30 günlük çalışma primi ödemelerini kendileri yapmak isteyen kişilerdir. İsteğe bağlı emeklilik başvurusu yapabilecek kişiler, şu şekilde sıralanır:

Ev hanımları,

Ayda 30 gün çalışmayan, aylık eksik prim miktarını kendi ödemek isteyen kişiler.

TC vatandaşı olup her hangi bir işte çalışmayan, emekli olmak isteyen kişiler.

18 yaşını doldurmuş ve kendi prim ödemelerini yapmak isteyen kişiler.

Bu sınıflardan birine dahil olunması halinde, isteğe bağlı emeklilik için başvuru yapılır. Başvurular Kişinin ikamet ettiği bölgenin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılır. Başvuru için izlenecek adımları, prim ödeme yöntemini ve başvuru şartlarını, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.