İntibak Zammı Nedir?

2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşlara intibak zammı verilmektedir. Bunun nedeni ise kişilerin aynı gün prim ödemesine ve prim olarak aynı kazancı vermesine rağmen aynı emekli maaşları almamalarıdır. Bu durumun daha dengeli bir hal alınabilmesi için emeklilerin maaşlarına bazı eklemeler yapılmaktadır. Yapılan bu eklemeler ile birlikte emekli maaşlarında eşitlik sağlanmak amaçlanır ve kişilerin maaşlarına intibak zammı yapılır.Emekli olan kişilerin yaşadığı bazı problemler vardır.

Bu problemler çeşitli zaman aralıklarında değişirler. Fakat emeklilerin genel olarak problemleri intibak zammı, emeklilikte yaşa takılanlar, bayram ikramiyeleri ve banka promosyonlarından oluşmaktadır.