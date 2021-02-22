Korona virüsü zamanları içerisinde birçok vatandaş maddi olarak oldukça zorlu zamanlar içerisine girdi. Vatandaşlar yeni zamları bekliyor ve maddi olarak rahatlamayı istiyorlar. Devlet ise bu süreç içerisinde vatandaşı memnun etmek amacı ile destek oluşturuyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak düzenlemesi uzun zamandır gündemde. Kısa süre önce maaşlarına enflasyon zammı alan emekliler için intibak düzenlemesi olup olmayacağı basında sıkça yer almaya başladı. Peki emeklilere intibak düzenlemesi var mı? İşte emekliler adına yürütülen çalışmalar.
İntibak Zammı Nedir?
2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşlara intibak zammı verilmektedir. Bunun nedeni ise kişilerin aynı gün prim ödemesine ve prim olarak aynı kazancı vermesine rağmen aynı emekli maaşları almamalarıdır. Bu durumun daha dengeli bir hal alınabilmesi için emeklilerin maaşlarına bazı eklemeler yapılmaktadır. Yapılan bu eklemeler ile birlikte emekli maaşlarında eşitlik sağlanmak amaçlanır ve kişilerin maaşlarına intibak zammı yapılır.Emekli olan kişilerin yaşadığı bazı problemler vardır.
Bu problemler çeşitli zaman aralıklarında değişirler. Fakat emeklilerin genel olarak problemleri intibak zammı, emeklilikte yaşa takılanlar, bayram ikramiyeleri ve banka promosyonlarından oluşmaktadır.
TBMM'de İntibak Düzenlemesi
2000 yılından sona emekli olanların intibak düzenlemeleri almalarının tek bir yolu meclis. AK Parti, MHP ya da diğer partilerin intibak alanında yürütecekleri çalışmalar kapsamında konunun TBMM'ye gelmesi ve onaylanması gerekiyor. İntibak düzenlemesi mecliste onaylanırsa maaşlara ek zam düzenlemenin geçtiği tarihten itibaren uygulanacak.