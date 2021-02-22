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    • 22.02.2021 08:49
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    açıklaması: 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlara 600 TL ödeme var mı? Ek zam alacaklar

    Pandemi süreci içerisinde vatandaşlara yapılan destekler oldukça önemli bir hal almıştır. Ekonomik alanda durgun olan bu süreç içerisinde vatandaşlar devletten gelecek destekleri bekliyorlar. Yapılan yardımlar ile birlikte vatandaşın rahat bir nefes alması amaçlanıyor. Bu anlamda en fazla araştırılan ise intibak yasası. İntibak düzenlemesi 2000 yılından önce emekli olanlar için çıkarıldı ancak 2000 yılından sonra emekli olanlar için bu alanda bir düzenleme yapılmadı. İntibak düzenlemesinin geçmesinin en önemli avantajı emekliler ek zam alacaklar. Peki intibak düzenlemesi nasıl çıkar? 2000 yılından sonra emekli olanlar için bu alanda yürütülen çalışmalar neler?

    takvim.com.tr
    2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlara 600 TL ödeme var mı?

    Korona virüsü zamanları içerisinde birçok vatandaş maddi olarak oldukça zorlu zamanlar içerisine girdi. Vatandaşlar yeni zamları bekliyor ve maddi olarak rahatlamayı istiyorlar. Devlet ise bu süreç içerisinde vatandaşı memnun etmek amacı ile destek oluşturuyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak düzenlemesi uzun zamandır gündemde. Kısa süre önce maaşlarına enflasyon zammı alan emekliler için intibak düzenlemesi olup olmayacağı basında sıkça yer almaya başladı. Peki emeklilere intibak düzenlemesi var mı? İşte emekliler adına yürütülen çalışmalar.

    İntibak Zammı Nedir?

    2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşlara intibak zammı verilmektedir. Bunun nedeni ise kişilerin aynı gün prim ödemesine ve prim olarak aynı kazancı vermesine rağmen aynı emekli maaşları almamalarıdır. Bu durumun daha dengeli bir hal alınabilmesi için emeklilerin maaşlarına bazı eklemeler yapılmaktadır. Yapılan bu eklemeler ile birlikte emekli maaşlarında eşitlik sağlanmak amaçlanır ve kişilerin maaşlarına intibak zammı yapılır.Emekli olan kişilerin yaşadığı bazı problemler vardır.

    Bu problemler çeşitli zaman aralıklarında değişirler. Fakat emeklilerin genel olarak problemleri intibak zammı, emeklilikte yaşa takılanlar, bayram ikramiyeleri ve banka promosyonlarından oluşmaktadır.

    TBMM'de İntibak Düzenlemesi

    2000 yılından sona emekli olanların intibak düzenlemeleri almalarının tek bir yolu meclis. AK Parti, MHP ya da diğer partilerin intibak alanında yürütecekleri çalışmalar kapsamında konunun TBMM'ye gelmesi ve onaylanması gerekiyor. İntibak düzenlemesi mecliste onaylanırsa maaşlara ek zam düzenlemenin geçtiği tarihten itibaren uygulanacak.

        İntibak yasası son gelişmeler neler?

        2021 yılı enflasyon oranlarına dair zammın maaşlara yansımasının ardından intibak düzenlemesi basında çok sık yer aldı. Ancak AK Parti'den Çalışma Bakanlığı'nın bilinen bir intibak düzenlemesi bulunmuyor. Ancak geçmiş dönemlerde emekliler adına çok hızlı düzenlemeler gerçekleştiren bakanlık bu yönde bir karar alınması durumunda, konuyu çok kısa sürede ele alacaktır.

        İntibak ne demek?

        Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak ifade ediliyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla düzenlenecek. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.
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