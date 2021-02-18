2 bin TL ikramiye için sayılı gün kaldı! SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusu Ramazan ayına az bir zaman kala akıllarda yer ediniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen emekli ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 2021 yılının gelmesiyle akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor. 1.000'er liradan toplam 2.000 lira ödeme alacak olan emekliler ikramiye tarihlerini beklemeye başladı. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.