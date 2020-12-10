Ne Zaman Emekli Olurum?

SGK internet sitesi üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu şubelerinden ne zaman emekli olabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz. SGK'nın internet sayfasında yer alan makalelerde ne zaman emekli olabileceğinizi kendiniz hesaplayabilirsiniz ya da SGK tarafından hazırlanan sorgulama sayfasına bilgilerinizi girerek otomatik olarak öğrenebilirsiniz. SGK'nın cep telefonları için hazırlamış olduğu uygulamada da ne zaman emekli olabileceğinizi hesaplamak oldukça kolay.

Ne Zaman Emekli olurum? SMS ile Öğrenme.

SGK'nın 5502 SMS Bilgi Servisi Uygulaması ile de emeklilik sms ile öğrenme ve sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ne zaman emekli olurum? SGK 5502 SMS Bilgi Servisi Rehberi sayfasını ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Ne zaman emekli olabilirim sorusunun cevabını linkimizde bulabileceğiniz emeklilik hesaplama aracıyla eski adıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla ise 4/a, 4/b ve 4/c olarak bilinen tüm statüler için SGK emeklilik hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Erken Emeklilik Yaşı

Erken emeklilik çalışanlar için SGK tarafından sunulmuş bir avantajdır. Erken emeklilik için SGK bazı şartlar ortaya koymuştur. 2008 yılından daha önceki çalışma zamanları ile yıpranma payları da dikkate alınacaktır. 5510 sayılı Kanun'da açıklandığı üzere emeklilik yaşı normal şartlarda kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirtilmiştir. Fakat istisnalarda mevcuttur. Bazı çalışma şartlarıyla ilişkili olarak eklenen hizmet süreleri emeklilik yaş hadlerinden düşürülmekte. Belirtilen durumlardan bazıları ise şunlardır; malüliyet ve fiili hizmet zamları.