Ne Zaman Emekli Olurum?

SGK internet sitesi üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu şubelerinden ne zaman emekli olabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz. SGK'nın internet sayfasında yer alan makalelerde ne zaman emekli olabileceğinizi kendiniz hesaplayabilirsiniz ya da SGK tarafından hazırlanan sorgulama sayfasına bilgilerinizi girerek otomatik olarak öğrenebilirsiniz. SGK'nın cep telefonları için hazırlamış olduğu uygulamada da ne zaman emekli olabileceğinizi hesaplamak oldukça kolay.

Ne Zaman Emekli olurum? SMS ile Öğrenme.

SGK'nın 5502 SMS Bilgi Servisi Uygulaması ile de emeklilik sms ile öğrenme ve sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ne zaman emekli olurum? SGK 5502 SMS Bilgi Servisi Rehberi sayfasını ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Ne zaman emekli olabilirim sorusunun cevabını linkimizde bulabileceğiniz emeklilik hesaplama aracıyla eski adıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla ise 4/a, 4/b ve 4/c olarak bilinen tüm statüler için SGK emeklilik hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.