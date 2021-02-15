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    • SGK
    • 15.02.2021 12:01
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    • 15.02.2021 12:01
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    49, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken lik! SGK , Bağkur , 4B, 4C'li iseniz bunu hemen yapın emekli olun!

    49, 50, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken lik fırsatı! için gereken 3 şart vardır. Birincisi sigortalılık süresi, diğeri prim gün sayısı ve bir diğeri ve en önemlisi de yaş şartıdır. Sosyal sigortalar Kurumu kapsamında çalışan kadınlar ve erkekler için değerlendirme şartları aynı değildir. E-Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek istiyorsanız ilk olarak, (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna basmanız yeterli olur. Emekli olacaklar için (4A), BAĞ-KUR(4B), memur (-4C) emeklilik hesaplama tablosu için haberimizde verdiğimiz adımları takip edin…

    takvim.com.tr
    49, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken emeklilik!

    49, 50, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken emeklilik fırsatı! Emekli olmak ve emekliliğe hak kazanmak çalışanlar için oldukça önemlidir. Bu anlamda SGK SSK, Bağkur'lu çalışanlar için çeşitli yaşlarda oluşan emeklilik zamanlarını araştırdık. Emeklilik yaşı için sınıra gelmiş ancak prim eksiği nedeniyle emekli olmak için bekleyenler askerlik ve doğum borçlanması ile erken emekli olabilirler. Doğum ve askerlik borçlanması ile erkekler 1.5 yıla kadar erken emeklilik hakkı kazanabilirler. Kadınlarda bu süre 3 doğum süreci kadar olabiliyor. SGK'lı olarak çalışanların emeklilik için gerekli olan; belirli süre sigortalı olma, belirli süre sosyal güvenlik primi ödemiş olma ve belirli yaşı doldurmuş olma şartlarını taşımaları gerekiyor.

    51 YAŞINDA EMEKLİLİK - BİR SORU BİR CEVAP

    SGK uzmanı Ekrem Sarısu, internet üzerinde ki sayfasında emekli olmayı bekleyen bir vatandaşın sorusunu yanıtladı. Soruda kendi durumuna dair bilgileri paylaşan erkek çalışanın ne zaman emekli olabileceği soruldu. İşte o soru ve cevap;

    Soru: 1974 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ekim 1989. Toplam 9500 gün primim var. Yıl dolu, yaşımı bekliyorum. 51 yaşında emekli olabileceğimi düşünüyorum. Askerlik ödemesi yapsam yaş fark eder mi?

    Cevap: İlk girişte adınıza prim ödemesi varsa, süre ve prim şartını sağladığınızdan 51 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan, borçlanma emeklilik şartlarınızı değiştirmez, sadece primi artırır. Priminiz de yeterli olduğundan askerlik borçlanmasına gerek yok.

    4A Ne Zaman Emekli Olurum

    Sosyal sigortalar Kurumu 4A kapsamında çalışan kadınlar ve erkekler için değerlendirme şartları aynı değildir. 4A kapsamında çalışan kadın ve erkeklerin emeklilik zamanları ile ilgili şartlar sigorta başlangıç tarihlerine, prim ödeme gün sayısına ve yaşlara göre değişiklik göstermektedir.

    Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan sigortalılarda emeklilik şartları 3 ayrı tarihe göre belirlenmektedir. Bu dönemler şunlardır;

    8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kişiler,
    8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarih aralığında sigortalı olan kişiler ve
    30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olan kişilerin emekli olma durumları belirtilen dönemlere göre farklı olmaktadır.

        4B Ne Zaman Emekli Olurum

        Bağ kur 4B kapsamında çalışanlar için kadın ve erkeklerin emeklilik koşulları farklı olmaktadır. Buna göre örnek vermek gerekirse 01.06.2002 itibarı ile 25 yıla kalan süre;

        2 yıldan az ise kadınların prim ödeme süresi 20 yıl 40 yaş, erkeklerin 25 yıl 44 yaş olmaktadır.
        3 yıldan az ise kadınların prim ödeme süresi 20 yıl 41 yaş, erkeklerin 25 yıl 45 yaş olmaktadır.
        Kadınlarda 3 yıldan fazla 4 yıldan az ise 20 yıl 42 yaş. Erkeklerin 3 yıldan fazla 5 yıldan az ise 25 yıl 46 yaş olmaktadır.


        4C Ne Zaman Emekli Olurum

        Emeklilik hesaplama 4C yani eski ismiyle Emekli Sandığı için online olarak hizmet sunan e-SGK'ya başvurulabilmektedir. Bunun için https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresine giriş yapılması yeterlidir. Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanarak ne zaman emekli olunabileceği ve şartları öğrenilebilmektedir.

        YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

        Belli bir tarihten önce sigortalı olanlar için ise yaş şartı düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. 1999'dan önce sigortalı olan kadınların 15 yıl 3 bin 600 günü doldurmaları şartıyla 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekli olma imkanları da bulunuyor.

        HER SİGORTALI İÇİN BU GEÇERLİ Mİ?

        Bunun için kadınların 9 Eylül 1999 itibariyle 18, erkeklerin ise 23 yılı tamamlamış olmaları gerekiyor. Yani kadınların 9 Eylül 1981 öncesinde erkeklerin ise 9 Eylül 1976 tarihinden önce sigortalı olmaları isteniyor. Aksi halde 3 bin 600'ü tamamladıkları tarihe göre kademeli yaş artışı söz konusu.

        3600'DEN EMEKLİLİK NASIL HESAPLANIYOR?

        Yukarıdaki tarihlerden sonra sigortalı olmuşsanız bu kez kademeli yaş devreye giriyor.
        Yani sizin 3.600 gün 15 yıl ve kadınlar için 50 erkekler için 55 yaş şartından hangisini son kez tamamladığınıza bakılıyor.
        Bu tarihe göre de 56-61 yaş arasında bir şart oluşuyor.

        EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR? İŞTE SGK HESAPLAMA ROBOTU

        SGK EMEKLİLİK HESAPLAMA ROBOTU

        Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu nedenle sigortalıların ilk olarak hizmet dökümü alması ve formdaki bilgileri doldurması kişi için yararlı olacaktır. Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

        SSK'DEN EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİDİR? HESAPLAMA TABLOSU:

        İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976'dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

        İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 1.5.2008 tarihinden sonra olanlar 7200 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir. Ayrıca bu tarihten itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır. 7200 günü 2037 yılının sonuna kadar tamamlayanlar 61, 2039 sonuna kadar tamamlayanlar 62, 2041 sonuna kadar tamamlayanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlayanlar 64 ve 2044 sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilmektedir.

            8.9.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3600 gün ve 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasının ardından emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu tarihle 30.4.2008 arasında girişi olan kişiler ise 4500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabilmektedir. 1.5.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400 gün ve 63 yaşı tamamlaması gerekmektedir.
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            Haberler SGK 49, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken emeklilik! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'li iseniz bunu hemen yapın emekli olun!