51 YAŞINDA EMEKLİLİK - BİR SORU BİR CEVAP

SGK uzmanı Ekrem Sarısu, internet üzerinde ki sayfasında emekli olmayı bekleyen bir vatandaşın sorusunu yanıtladı. Soruda kendi durumuna dair bilgileri paylaşan erkek çalışanın ne zaman emekli olabileceği soruldu. İşte o soru ve cevap;

Soru: 1974 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ekim 1989. Toplam 9500 gün primim var. Yıl dolu, yaşımı bekliyorum. 51 yaşında emekli olabileceğimi düşünüyorum. Askerlik ödemesi yapsam yaş fark eder mi?

Cevap: İlk girişte adınıza prim ödemesi varsa, süre ve prim şartını sağladığınızdan 51 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan, borçlanma emeklilik şartlarınızı değiştirmez, sadece primi artırır. Priminiz de yeterli olduğundan askerlik borçlanmasına gerek yok.