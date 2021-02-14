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    • SGK
    • 14.02.2021 18:06
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    • 14.02.2021 18:06
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    Gündemde arama motorları üzerinden yüzbinlerce çalışan araştırmasını yapıyor. Doğum, hastalık, iş kazası gibi durumlardan dolayı işe gidemeyen çalışanlara rapor parası ödeniyor. Peki bu imkandan yararlanmak için şartlar neler? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yatırılan rapor parası nasıl öğrenilir? üzerinden bu ödeme sorgulanabiliyor. Diğer adı geçici olan rapor parası hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Rapor parası sorgulama! e-Devlet ve SGK Alo 170 ara öğren!

    SGK 'ya bağlı olarak çalışan yüzbinlerce kişi uğradığı bir kaza veya iş hastalığı sonucu hekimden sağlık raporu alma hakkına sahip. Dolayısıyla bu kişiler Rapor parası sorgulama ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Rapor parası sorgulama farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Bu yöntemler e-Devlet ve SGK Alo 170 ara öğren oluyor. Peki bu paradan yararlanmak için hangi şartları taşımak gerekiyor? Hangi evrakları tamamlamak lazım? Geçici iş göremezlik ödeneği ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    SGK RAPOR PARASI ŞARTLARI NELER?

    İş göremezlik ödeneği olarak da bilinen rapor parası almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar:

    •İş yerinde aktif olarak çalışan kişi, İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden birinin olması gerekiyor

    •Diğer bir şart ise SGK tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu müracaatında bulunulması gerekiyor.

    •İş göremezlik raporu almak isteyen kişinin prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir.

    •Sigortalı olan kişilerin hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren veya önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primini bildirilmiş olması gerekmektedir.

    Bu şartlara uyulduğu takdirde kişi iş göremezlik raporu alabilir. İş göremezlik raporu alan işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu aldıktan 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK çalışanları raporu inceledikten sonra gerekli şartları sağlıyor iseniz, onay verilir. Rapor onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir.

        RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

        İş kazası, iş hastalığı veya analık durumundan dolayı iş göremezlik raporu almaya hak kazanan çalışanlar, işverenin raporu SGK 'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle PTT tarafından çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırıldıktan sonra 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.

        RAPOR PARASI NE KADAR?

        Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret gibi iş görmezlik ödeneği yani rapor parasına da yüzde 21,56'lık zam yapıldı.

        İŞ GÖREMEZLİK RAPORU SORGULAMA

        İş göremezlik raporu almaya hak kazana kişilerin raporu sorgulamak için rapor parasını T.C. kimlik numarası üzerinden veya E-devlet üzerinden hem de PTT şubelerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir. PTT rapor parası sorgulaması yapmak için PTT şubelerine giderek nüfus cüzdanıyla giden kişiler paralarının ödenip ödenmediğini öğrenebilirler. Telefon numarası veya SSK üzerinden Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi aranarak rapor parasının ödenip ödenmediği öğrenilebilir. SGK çağrı merkezi üzerinden SSK ve BAĞ-KUR hakkında bütün soruların yanıtları almış olursunuz.

        SGK iş göremezlik raporu diğer sorgulama yöntemi ise PTT şubelerinden 2 TL karşılığı alınan şifreniz ile internet üzerinden E-devlet sitesine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz. SGK iş görmezlik raporu için:

        Arama çubuğuna E-Devlet ana sayfası üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu" bölümüne girmelisiniz.

        4A/4B iş göremezlik ödemesi görmeye tıklamalısınız.

        Gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman iş göremezlik ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılara ulaşmış olursunuz.
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