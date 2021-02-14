Rapor parası sorgulama! e-Devlet ve SGK Alo 170 ara öğren!

SGK 'ya bağlı olarak çalışan yüzbinlerce kişi uğradığı bir kaza veya iş hastalığı sonucu hekimden sağlık raporu alma hakkına sahip. Dolayısıyla bu kişiler Rapor parası sorgulama ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Rapor parası sorgulama farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Bu yöntemler e-Devlet ve SGK Alo 170 ara öğren oluyor. Peki bu paradan yararlanmak için hangi şartları taşımak gerekiyor? Hangi evrakları tamamlamak lazım? Geçici iş göremezlik ödeneği ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
SGK RAPOR PARASI ŞARTLARI NELER?
İş göremezlik ödeneği olarak da bilinen rapor parası almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar:
•İş yerinde aktif olarak çalışan kişi, İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden birinin olması gerekiyor
•Diğer bir şart ise SGK tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu müracaatında bulunulması gerekiyor.
•İş göremezlik raporu almak isteyen kişinin prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir.
•Sigortalı olan kişilerin hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren veya önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primini bildirilmiş olması gerekmektedir.
Bu şartlara uyulduğu takdirde kişi iş göremezlik raporu alabilir. İş göremezlik raporu alan işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu aldıktan 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK çalışanları raporu inceledikten sonra gerekli şartları sağlıyor iseniz, onay verilir. Rapor onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir.