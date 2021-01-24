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    • 24.01.2021 13:21
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    • 15.02.2021 11:50
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    49, 50, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken emeklilik için yeni gelişme yaşandı

    49, 50, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken emeklilik fırsatı! Emekli olmak ve emekliliğe hak kazanmak çalışanlar için oldukça önemlidir. Bu anlamda SSK, Bağkur'lu çalışanlar için çeşitli yaşlarda oluşan emeklilik zamanlarını araştırdık. Emeklilik yaşı için sınıra gelmiş ancak prim eksiği nedeniyle emekli olmak için bekleyenler askerlik ve doğum borçlanması ile erken emekli olabilirler.

    takvim.com.tr
    49, 50, 56, 57 ve 58 yaşında erken emeklilik fırsatı!

    49, 50, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken emeklilik fırsatı! Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Emekli olmak için ve prim ve sigortalılık gün şartlarının yanı sıra yaş şartının sağlanması gerekiyor. Yaş şartı ise işe giriş tarihi, doğum tarihi, ödenen prim gün sayısı, erkek çalışanlar için askerlik borçlanması, kadın çalışanlar için doğum borçlanması ile değişiyor.


    51 YAŞINDA EMEKLİLİK - BİR SORU BİR CEVAP

    SGK uzmanı Ekrem Sarısu, internet üzerinde ki sayfasında emekli olmayı bekleyen bir vatandaşın sorusunu yanıtladı. Soruda kendi durumuna dair bilgileri paylaşan erkek çalışanın ne zaman emekli olabileceği soruldu. İşte o soru ve cevap;

    Soru: 1974 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ekim 1989. Toplam 9500 gün primim var. Yıl dolu, yaşımı bekliyorum. 51 yaşında emekli olabileceğimi düşünüyorum. Askerlik ödemesi yapsam yaş fark eder mi?

    Cevap: İlk girişte adınıza prim ödemesi varsa, süre ve prim şartını sağladığınızdan 51 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan, borçlanma emeklilik şartlarınızı değiştirmez, sadece primi artırır. Priminiz de yeterli olduğundan askerlik borçlanmasına gerek yok.

    4A Ne Zaman Emekli Olurum

    Sosyal sigortalar Kurumu 4A kapsamında çalışan kadınlar ve erkekler için değerlendirme şartları aynı değildir. 4A kapsamında çalışan kadın ve erkeklerin emeklilik zamanları ile ilgili şartlar sigorta başlangıç tarihlerine, prim ödeme gün sayısına ve yaşlara göre değişiklik göstermektedir.

    Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan sigortalılarda emeklilik şartları 3 ayrı tarihe göre belirlenmektedir. Bu dönemler şunlardır;

    8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kişiler,
    8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarih aralığında sigortalı olan kişiler ve
    30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olan kişilerin emekli olma durumları belirtilen dönemlere göre farklı olmaktadır.

        4B Ne Zaman Emekli Olurum

        Bağ kur 4B kapsamında çalışanlar için kadın ve erkeklerin emeklilik koşulları farklı olmaktadır. Buna göre örnek vermek gerekirse 01.06.2002 itibarı ile 25 yıla kalan süre;

        2 yıldan az ise kadınların prim ödeme süresi 20 yıl 40 yaş, erkeklerin 25 yıl 44 yaş olmaktadır.
        3 yıldan az ise kadınların prim ödeme süresi 20 yıl 41 yaş, erkeklerin 25 yıl 45 yaş olmaktadır.
        Kadınlarda 3 yıldan fazla 4 yıldan az ise 20 yıl 42 yaş. Erkeklerin 3 yıldan fazla 5 yıldan az ise 25 yıl 46 yaş olmaktadır.


        4C Ne Zaman Emekli Olurum

        Emeklilik hesaplama 4C yani eski ismiyle Emekli Sandığı için online olarak hizmet sunan e-SGK'ya başvurulabilmektedir. Bunun için https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresine giriş yapılması yeterlidir. Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanarak ne zaman emekli olunabileceği ve şartları öğrenilebilmektedir.

        YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

        Belli bir tarihten önce sigortalı olanlar için ise yaş şartı düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. 1999'dan önce sigortalı olan kadınların 15 yıl 3 bin 600 günü doldurmaları şartıyla 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekli olma imkanları da bulunuyor.

            HER SİGORTALI İÇİN BU GEÇERLİ Mİ?

            Bunun için kadınların 9 Eylül 1999 itibariyle 18, erkeklerin ise 23 yılı tamamlamış olmaları gerekiyor. Yani kadınların 9 Eylül 1981 öncesinde erkeklerin ise 9 Eylül 1976 tarihinden önce sigortalı olmaları isteniyor. Aksi halde 3 bin 600'ü tamamladıkları tarihe göre kademeli yaş artışı söz konusu.

            3600'DEN EMEKLİLİK NASIL HESAPLANIYOR?

            Yukarıdaki tarihlerden sonra sigortalı olmuşsanız bu kez kademeli yaş devreye giriyor.
            Yani sizin 3.600 gün 15 yıl ve kadınlar için 50 erkekler için 55 yaş şartından hangisini son kez tamamladığınıza bakılıyor.
            Bu tarihe göre de 56-61 yaş arasında bir şart oluşuyor.

            NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

            01.03.1964 doğumluyum, 07.1986 tarihinde işe başladım, 2780 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Z. YILLAR

            5300 prim gün şartlarına tabisiniz.İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Yaş ile ilgili sıkıntı yok. Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise; 3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

            20.03.1984 doğumluyum. İşe giriş tarihim 15.06.1999, kaç yaşında ve kaç gün primle emekli olabilirim? N. AYDIN

            25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 20.03.2042 tarihine kadar 5975 prim günü tamamlamanız gerekmektedir. Primlerinizi yüksek ödemeniz yüksek emekli aylığı almanız demektir.

                20 Ağustos 1976 doğumluyum, sigorta başlangıcım Şubat 1998, 5200 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum.

                25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği işe girişten önce yaptıysanız 9 ay askerlik ödeyerek 56 yaşa ve 5825 prim güne tabi olup 56 yaşınızın dolacağı 20 Ağustos 2032 tarihinde emeklilik talebi verebilirsiniz.

                23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 1.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? N.A.

                25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030'da emekli olursunuz.

                EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR? İŞTE SGK HESAPLAMA ROBOTU

                SGK EMEKLİLİK HESAPLAMA ROBOTU

                Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu nedenle sigortalıların ilk olarak hizmet dökümü alması ve formdaki bilgileri doldurması kişi için yararlı olacaktır. Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.
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                Haberler SGK 49, 50, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken emeklilik için yeni gelişme yaşandı