49, 50, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken emeklilik için yeni gelişme yaşandı

49, 50, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken emeklilik fırsatı! Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Emekli olmak için ve prim ve sigortalılık gün şartlarının yanı sıra yaş şartının sağlanması gerekiyor. Yaş şartı ise işe giriş tarihi, doğum tarihi, ödenen prim gün sayısı, erkek çalışanlar için askerlik borçlanması, kadın çalışanlar için doğum borçlanması ile değişiyor.
51 YAŞINDA EMEKLİLİK - BİR SORU BİR CEVAP
SGK uzmanı Ekrem Sarısu, internet üzerinde ki sayfasında emekli olmayı bekleyen bir vatandaşın sorusunu yanıtladı. Soruda kendi durumuna dair bilgileri paylaşan erkek çalışanın ne zaman emekli olabileceği soruldu. İşte o soru ve cevap;
Soru: 1974 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ekim 1989. Toplam 9500 gün primim var. Yıl dolu, yaşımı bekliyorum. 51 yaşında emekli olabileceğimi düşünüyorum. Askerlik ödemesi yapsam yaş fark eder mi?
Cevap: İlk girişte adınıza prim ödemesi varsa, süre ve prim şartını sağladığınızdan 51 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan, borçlanma emeklilik şartlarınızı değiştirmez, sadece primi artırır. Priminiz de yeterli olduğundan askerlik borçlanmasına gerek yok.
4A Ne Zaman Emekli Olurum
Sosyal sigortalar Kurumu 4A kapsamında çalışan kadınlar ve erkekler için değerlendirme şartları aynı değildir. 4A kapsamında çalışan kadın ve erkeklerin emeklilik zamanları ile ilgili şartlar sigorta başlangıç tarihlerine, prim ödeme gün sayısına ve yaşlara göre değişiklik göstermektedir.
Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan sigortalılarda emeklilik şartları 3 ayrı tarihe göre belirlenmektedir. Bu dönemler şunlardır;
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kişiler,
8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarih aralığında sigortalı olan kişiler ve
30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olan kişilerin emekli olma durumları belirtilen dönemlere göre farklı olmaktadır.