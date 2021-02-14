Erken emekli olmak isteyenler için iyi haber geldi! 1999 – 2002, 2002 – 2008 ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar...

Erken emekli olmak çalışma hayatına devam eden herkesin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. 1999 tarihinden daha önce sigorta girişi olanlar 3600 günden emekli olmak için hangi şartları yerine getirmesi gerektiğini araştırıyor. 8 Eylül 1999 ve daha öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlarda yaş şartlarına bakılmaksızın sigortalı çalışma ve prim gün ödeme durumları gözler önüne alınıyordu. Kanuna göre 20 ila 25 yıl arasında çalışma hayatına devam eden vatandaşlar 5000 ila 5975 prim gün ödemesi ile emeklilik haklarının sahibi olabiliyordu.
1999 öncesi emeklilik şartları…
8 Eylül 1999 ve daha öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlarda yaş şartlarına bakılmaksızın sigortalı çalışma ve prim gün ödeme durumları gözler önüne alınıyordu. Kanuna göre 20 ila 25 yıl arasında çalışma hayatına devam eden vatandaşlar 5000 ila 5975 prim gün ödemesi ile emeklilik haklarının sahibi olabiliyordu.
EYT yasasından sonra düzenleme…
Emeklilikte yaşa takılanlar olarak da bilinen EYT yasası geldiği andan beri milyonlarca vatandaş oldu. 25 yıl sigortalı çalışma süresi kadar birçok şeye artış gelmesi insanların yaş şartlarına takılarak emekli olamamasına neden oldu.
Bu durum karşısında vatandaşlar uzun zamandır hükümet kanadından EYT yasası gelsin diye bir hamle bekliyor.
1999 öncesinde sigorta girişi olanlara avantajlar…