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    • SGK
    • 14.02.2021 16:09
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    • 14.02.2021 16:11
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    Erken emekli olmak isteyenler için iyi haber geldi! 1999 – 2002, 2002 – 2008 ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar...

    Erken emekli olmak çalışma hayatına devam eden herkesin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Emeklilik, yaşlı vatandaşların hayati ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı en önemli gelir kapısıdır. Bu nedenle emekli olmak her vatandaşın hayalini süsler. Normal koşullarda vatandaşların emeklilik maaşı alabilmesi için belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Bu şartlar arasında sigortalılık süresi, kişinin yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. 1999 – 2002, 2002 – 2008 ve 2008 sonrası tarihleri ile çalışma hayatına başlayanlar için farklı şartlar geçerli olacak. 1999 ve daha öncesinde iş hayatına başlayanlara daha farklı avantajlar sağlanıyor.

    takvim.com.tr
    Erken emekli olmak isteyenler için iyi haber geldi! 1999 – 2002, 2002 – 2008...

    Erken emekli olmak çalışma hayatına devam eden herkesin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. 1999 tarihinden daha önce sigorta girişi olanlar 3600 günden emekli olmak için hangi şartları yerine getirmesi gerektiğini araştırıyor. 8 Eylül 1999 ve daha öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlarda yaş şartlarına bakılmaksızın sigortalı çalışma ve prim gün ödeme durumları gözler önüne alınıyordu. Kanuna göre 20 ila 25 yıl arasında çalışma hayatına devam eden vatandaşlar 5000 ila 5975 prim gün ödemesi ile emeklilik haklarının sahibi olabiliyordu.


    1999 öncesi emeklilik şartları…

    8 Eylül 1999 ve daha öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlarda yaş şartlarına bakılmaksızın sigortalı çalışma ve prim gün ödeme durumları gözler önüne alınıyordu. Kanuna göre 20 ila 25 yıl arasında çalışma hayatına devam eden vatandaşlar 5000 ila 5975 prim gün ödemesi ile emeklilik haklarının sahibi olabiliyordu.

    EYT yasasından sonra düzenleme…

    Emeklilikte yaşa takılanlar olarak da bilinen EYT yasası geldiği andan beri milyonlarca vatandaş oldu. 25 yıl sigortalı çalışma süresi kadar birçok şeye artış gelmesi insanların yaş şartlarına takılarak emekli olamamasına neden oldu.

    Bu durum karşısında vatandaşlar uzun zamandır hükümet kanadından EYT yasası gelsin diye bir hamle bekliyor.

    1999 öncesinde sigorta girişi olanlara avantajlar…

        Erken emeklilik fırsatları

        Çalışmaya ara vermeyenler için 3600 prim gün ödemesi

        3600 prim gün ödemesi ve 15 yıl sigortalı çalışma sürelerini dolduranlara emeklilik hakları verilecektir.

        Emekli sandığı, Bağkur ve SSK kapsamında vatandaşlara emekli olma fırsatları 3600 prim gün ödemesi ve 15 yıl sigortalı çalışma şartları ile verilecektir.

        49 yaşa erken emeklilik var mı?

        Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk sigorta bildirim tarihi 6 Mayıs 1986 tarihi olan bir SSK'lının emekli olabilmesi için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5300 gün prim ödeme ile 49 yaş şartına tabi tutulduğu bilinmektedir. Bu tarihte ilk sigortalılığı başlayan çalışanların SGK'ya bildirilen prim ödemesi ile yaş şartını tamamlaması halinde istediği zaman emekliliğe ayrılma hakkı bulunmaktadır. Emekli aylığının tutarı ise sigortalı çalışanın, çalışma hayatı boyunca prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı iler belirlenmektedir. Bunun yanı sıra prim ödemesi yapılan dönemlerin de büyük önem taşıdığı bilinmektedir.

        2000 yılından önce, 1 Ocak 2000 tarihi ile 1 Ekim 2008 tarihi arası ve 1 Ekim 2008'den sonra emekliliğe hak kazanan tarihe kadar SGK'ya ödenen primler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu süreçlerde hangi dönemde kuruma ne kadar prim ödendiği bilgisi, emekli olunduğunda elde edilen maaş tutarını etkilemektedir. Dolayısıyla sigortalı çalışanın emeklilikten sonra ne kadar aylık alacağı tüm bu verilere göre değişiklik gösterebilmektedir.


        49 yaşı dolduruyorsanız emeklisiniz

        SSK başlangıç tarihim 6 Mayıs 1986. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Kaç gün pirim ödemeye ihtiyacım var? Genelde prim ödemelerin brüt maaş üzerinden ortalama 10 yıldan beri ödenmektedir. Emekli olunca ortalama ne kadar maaş bağlanır? Rıdvan KAPLAN

        Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Sorunuzdan prim ödemenizin yeterli olduğu anlaşılıyor. 49 yaşınızı dolduruyorsanız istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Bunun yanında prim ödenen dönemler de çok önemli. Çünkü 2000'den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler, emekli aylığınızı farklı etkiliyor. Ne kadar emekli aylığı alacağınız tüm bu verilere göre değişir
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        Haberler SGK Erken emekli olmak isteyenler için iyi haber geldi! 1999 – 2002, 2002 – 2008 ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar...