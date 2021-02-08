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    • SGK
    • 08.02.2021 10:09
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    • 08.02.2021 10:09
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    Günlerini tek tek sayanlar için ’dan yeni açıklama! Başvuran herkese hemen ödemeler hesaplara yatıyor

    Bir gün emekli olmak hayaliyle çalışanlar her ay 'ya prim ödemesi yapmaktadırlar. Ancak bu emeklilik hakkını herkes kazanamamaktadır. Misal Türkiye'de takribî 5 milyon vatandaş yaş hududuna takıldıkları için senelerce beklemek zorundalar. EYT'liler başta olmak üzere emekli olamayan kişiler ödedikleri primleri SGK'dan toplu olarak alabiliyorlar. SGK dan geri ödeme alabilmeleri için bazı detayları aktarıyoruz. Bilindiği gibi emekli olabilmenin şartlarından bir tanesi prim ödemelerinin tamamlaması ve diğer şartların da uygun olması gerekiyor. EYT'liler başta olmak üzere emekli olamayan vatandaşlar ödedikleri primleri SGK'dan toplu olarak alabiliyorlar. Peki SGK'dan toplu prim iadesi nasıl alınıyor?

    takvim.com.tr
    SGK’dan müjde! Başvuran herkese anında ödemeler hesaplara yatırılacak

    SGK kapsamında müjdeli haberler gelmeye devam ederken başvuran herkese anında ödemelerin yatacağı bilgisi verildi. Emekli olmak adına adeta gün sayan vatandaşların eğer prim gün ödeme kapsamında eksiklikleri varsa bunları tamamlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerekir. Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarken bazı çalışanlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primleri geri almanın hesaplarını yapıyorlar. Bu konuda araştırma yapan çalışanlar ödenen primlerin geri alınmasının hangi şartlara bağlı olduğunu araştırıyorlar. SGK primleri geri alınır mı? SGK'dan toplu prim ödemesi nasıl alınır?

    SGK TOPLU PRİM İADESİ ŞARTLARI NELERDİR?

    Emeklilik şartlarını yerine getiren ve prim gün sayısı yeterli olan vatandaşlar SGK'dan bu primleri toplu olarak alabiliyorlar. Ayrıca çalışma süresi boyunca yatırılan prim tutarı emeklilik süresi için yeterli gelen vatandaşlar fazla günlerinin prim ödemelerinin iade edilmesi amacıyla başvuru yapabiliyorlar.

    SGK kapsamında geri verilen toplu para ödemeleri almak için belirli şartları taşımak gerekir. Prim ödemelerinde eksiklik kalan ve bunları tamamlamak için en ufak şansları yer almayan vatandaşlar eğer şu şartlara uyuyorsa toplu bir şekilde ödemelerini geri alabilecekler.

    Aranan şartlar ise;Sigortalı çalışma hayatına devam etmemek

    Kendine ait ticari iş yerinin olmaması

    Emekli olmak için yıl ve yaş şartlarını yerine getirmesi

    9 Eylül 1999 tarihinden daha önce sigortalı olarak çalışan kişilerin takvim.com.tr 3600 prim gün ödeme şartlarını tamamlaması

    Belirlenmiş prim ödeme şartlarını yerine getiren kişilerin bir kısmı ödemeleri geri alabilecekler.

        Başvuru süreçleri SGK üzerinden yapılacaktır. Fakat aranan şartları aynı anda yerine getiren vatandaşlar bu ödemelerden yararlanabileceklerdir. Eğer şartlar yerine getirilmiyorsa her ne olursa olsun bu ödemeleri geri alamayacak ve başvurular iptal edilecektir. Şartlar uygun olan kişiler toplu prim ödemesi alabilecekler.

        Belirli şartları taşıyan çalışanlar SGK primlerini geri alma hakkında sahip olabiliyorlar. Emeklilik yaşını doldurduğu halde emekli olma şartlarını yerine getiremeyen çalışanlar için emekli olma ihtimali kalmıyor. Bu çalışanların SGK'ya başvurmaları halinde ödedikleri primlerin tamamı Yaşlılık Toptan Ödemesi adı altında kendilerine iade ediliyor.

        SGK'dan Yaşlılık Toplu Ödemesi alabilmek için çalışanların sigorta başlangıç tarihlerine göre belirlenen emeklilik yaşlarının dolmuş olması gerekiyor. Daha erken yaşlarda SGK'dan toplu ödeme talep edilemiyor.

        SGK Prim İadesi için Sağlanması Gereken Koşulları

        SGK mevzuatında yer alan bilgilere göre toplu para iadesi alacak olan vatandaşların sağlamaları gereken koşullar şunlar;

        1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

        2- Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

        Bu şartlara dair bir örnek vermek gerekirse;

        Emekli olmak için gerekli yaş şartını tamamlamış bir vatandaş prim eksiği yüzünden emekli olamıyorsa toplu para ödemesi alabilir. Örneğin 60 yaşında bir sigortalı geçmişte 2000 gün primi varsa ve bunu 3600'e çıkarmak için çalışma imkanı da bulunmuyorsa bu günlerin parasını SGK'ya müracaat ederek geri alabiliyor.

        SGK'nın emekli olamayan vatandaşlara toplu prim parası iadesi ile vatandaşların ödemiş oldukları primler boşa gitmemiş oluyor.
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        Haberler SGK Günlerini tek tek sayanlar için SGK’dan yeni açıklama! Başvuran herkese hemen ödemeler hesaplara yatıyor