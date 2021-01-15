Emekli olmak isteyenler için güzel haber geldi. Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. SSK'lı bir işte çalışanlar prim ve yaş şartını tamamladıktan sonra emekli aylığı alıyor. Kendi işini yapanlar ise Bağ-Kur üzerinden emekli oluyor.
YAPILANDIRMA
Bağ-Kur prim borçları 31 Aralık'a kadar başvurularak yapılandırılabilecek. İsteyen peşin isteyen de 2'şer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek.
Borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. 1 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını vermeyecek.
DONDURMA
Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim'e kadar olan prim borçlarını ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların borcu silinirken, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak.
İHYA
Prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanlar 2 ay içinde ihya başvurusunda bulunabilecek. İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlara güncelleme yapılacak.