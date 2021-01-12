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    • 26.03.2021 14:53
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    ve ’luların heyecanla beklediği haber geldi! 3 asgari ücret tutarında avans...

    Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanından, mevcut emekliler de yararlanmak istiyor. Eğer talepler hayata geçerse, tüm emekliler 'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

    takvim.com.tr
    Emeklilere 4.500 TL nakit ödenecek!

    Emeklilere 4.500 TL nakit para ödenecek! Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanından mevcut emeklilerin de yararlanması talep ediliyor. Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, mevcut emeklilerin beklentisi de 3 maaş kadar faizsiz nakit desteği sağlanması yönünde.

    36 AY TAKSİT

    Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.

    Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 4 bin 500 liralık avans için emeklinin yapacağı geri ödeme aylık 125 lira olacak. Emekliler bu yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı zam aldılar. Ocak ve Temmuz zamlarına bakıldığında kümülatif olarak toplam zam oranı yüzde 12.60'a çıkmış oldu.

    Emekliler ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında da 1000'er liralık ikramiyelerini hesaplarında gördüler. Memur emeklileri için ise hem ocak hem de temmuz aylarında enflasyon farkı oluştu ve zamlarına eklendi.

        EMEKLİ OLAMAYANA TOPLU ÖDEME

        Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor. Yasa, SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:

        ● Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.

        ● Emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.

        MİRASÇI DA İSTEYEBİLİYOR

        Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor. Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor. Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor.
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