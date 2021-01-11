11 Ocak EYT bugün son dakika... Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların talepleri sosyal medya başta olmak üzere çok sayıda mecrada dile getiriliyor. Bu anlamda milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile alakalı son gelişmeleri merak ediyor. Eğer olumlu bir adım atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.
EYT'DE SON DURUM NEDİR?
Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor. Eğer olumlu bir adım atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu konu şu sıralar askıda kaldı. Bu yıl EYT konusunda sürpriz bir adım atılması durumunda her emeklilikte yaşa takılan vatandaş emekli olamayacak.
ÖMER ÇELİK NE DEMİŞTİ?
AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır." dedi.