Emekli olmak ve emekliliğe hak kazanmak için gereken şartlar kanunlarla belirlenmekte ve işe giriş tarihine ve ödenmiş olan prim gün sayılarına göre değişiklik göstermektedir. 4A, 4B ve 4C emeklilik kapsamında çalışmakta olan kişilerin emeklilikleri birçok kıstas ile belirlenmektedir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
4A Ne Zaman Emekli Olurum
Sosyal sigortalar Kurumu 4A kapsamında çalışan kadınlar ve erkekler için değerlendirme şartları aynı değildir. 4A kapsamında çalışan kadın ve erkeklerin emeklilik zamanları ile ilgili şartlar sigorta başlangıç tarihlerine, prim ödeme gün sayısına ve yaşlara göre değişiklik göstermektedir.
Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan sigortalılarda emeklilik şartları 3 ayrı tarihe göre belirlenmektedir. Bu dönemler şunlardır;
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kişiler,
8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarih aralığında sigortalı olan kişiler ve
30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olan kişilerin emekli olma durumları belirtilen dönemlere göre farklı olmaktadır.
4B Ne Zaman Emekli Olurum
Bağ kur 4B kapsamında çalışanlar için kadın ve erkeklerin emeklilik koşulları farklı olmaktadır. Buna göre örnek vermek gerekirse 01.06.2002 itibarı ile 25 yıla kalan süre;
2 yıldan az ise kadınların prim ödeme süresi 20 yıl 40 yaş, erkeklerin 25 yıl 44 yaş olmaktadır.
3 yıldan az ise kadınların prim ödeme süresi 20 yıl 41 yaş, erkeklerin 25 yıl 45 yaş olmaktadır.
Kadınlarda 3 yıldan fazla 4 yıldan az ise 20 yıl 42 yaş. Erkeklerin 3 yıldan fazla 5 yıldan az ise 25 yıl 46 yaş olmaktadır.