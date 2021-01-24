Tarih verildi, 2.000 TL ikramiye dağıtılacak! Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL'lik bir bayram ikramiyesi alan emekliler bir sene içerisinde toplam 2000 TL bayram ikramiyesi alıyor. Peki emekliler bu senenin bayram ikramiyesini ne zaman alabilecekler. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı gelecek olan açıklamada. Milyonlarca emekli vatandaşa 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek. Bir sene içerisinde iki kere bayram ikramiyesi alan emekliler 2021 senesi bayram ikramiyesini alabilmek ismine gün saymaya başlıyor. Bayram emeklisinden her emekli gibi yeni emekli vatandaşlarda yararlanabilecek. Mayıs sonuna kadar bağlananlar bu yıl verilecek olan bayram ikramiyelerinden yararlanabilecekler.