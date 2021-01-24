Tarih verildi, 2.000 TL ikramiye dağıtılacak! Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL'lik bir bayram ikramiyesi alan emekliler bir sene içerisinde toplam 2000 TL bayram ikramiyesi alıyor. Peki emekliler bu senenin bayram ikramiyesini ne zaman alabilecekler. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı gelecek olan açıklamada. Milyonlarca emekli vatandaşa 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek. Bir sene içerisinde iki kere bayram ikramiyesi alan emekliler 2021 senesi bayram ikramiyesini alabilmek ismine gün saymaya başlıyor. Bayram emeklisinden her emekli gibi yeni emekli vatandaşlarda yararlanabilecek. Mayıs sonuna kadar bağlananlar bu yıl verilecek olan bayram ikramiyelerinden yararlanabilecekler.
Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek?
Bu yıl içerisinde gerçekleşecek ilk bayram Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihinde olacak. Eğer erken ödeme konusunda net bir karar verilemez ise Ramazan Bayramı'nda verilecek olan ikramiyenin 10 ile 12 Mayıs tarihleri arasında hesaba yatması bekleniyor. 2. Bayram ise Kurban Bayramı ay sonuna denk gelerek 20-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleşiyor.
Bu durumda Kurban Bayramı ikramiyesi ise 12 ile 19 Temmuz arasında yatırılması bekleniyor. Emeklilerin bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih ise net olarak Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak.