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    • 24.01.2021 09:24
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    - ve Bağ-kur lerine sevindiren haber geldi! Tarih belli oldu! 2.000 TL veriliyor

    Tarih belli oldu! 2.000 TL veriliyor... 2021 bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Devletin yıllar önce uygulamaya başladığı bayram ikramiyeleri olan birçok insana nefes aldırıyor. Bu ay zamlı maaş alan emekliler şimdilerde ikramiyelerin alınacağı tarihi merakla bekliyor. 2021 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yok. Peki kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilen soruların cevapları…

    takvim.com.tr
    Tarih verildi, 2.000 TL ikramiye dağıtılacak!

    Tarih verildi, 2.000 TL ikramiye dağıtılacak! Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL'lik bir bayram ikramiyesi alan emekliler bir sene içerisinde toplam 2000 TL bayram ikramiyesi alıyor. Peki emekliler bu senenin bayram ikramiyesini ne zaman alabilecekler. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı gelecek olan açıklamada. Milyonlarca emekli vatandaşa 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek. Bir sene içerisinde iki kere bayram ikramiyesi alan emekliler 2021 senesi bayram ikramiyesini alabilmek ismine gün saymaya başlıyor. Bayram emeklisinden her emekli gibi yeni emekli vatandaşlarda yararlanabilecek. Mayıs sonuna kadar bağlananlar bu yıl verilecek olan bayram ikramiyelerinden yararlanabilecekler.

    Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek?

    Bu yıl içerisinde gerçekleşecek ilk bayram Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihinde olacak. Eğer erken ödeme konusunda net bir karar verilemez ise Ramazan Bayramı'nda verilecek olan ikramiyenin 10 ile 12 Mayıs tarihleri arasında hesaba yatması bekleniyor. 2. Bayram ise Kurban Bayramı ay sonuna denk gelerek 20-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleşiyor.

    Bu durumda Kurban Bayramı ikramiyesi ise 12 ile 19 Temmuz arasında yatırılması bekleniyor. Emeklilerin bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih ise net olarak Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak.


        Byram ikramiyesi ne kadar?

        12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olmadı. Enflasyon oranına göre yapılacak çalışmalar neticesinde yeni rakamın netleşmesi bekleniyor.

        Kimler ikramiye alır?

        – SGK'dan aylık alan
        – SSK, Bağ-Kur
        – Emekli Sandığı emeklileri
        – Ölüm aylığı alanlar
        – Şehit yakını ve gaziler
        – Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
        – Geçici köy korucuları
        – Şeref aylığı alanlar
        – Şampiyon sporcular,
        – Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
        – Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
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        Haberler SGK SGK-SSK ve Bağ-kur emeklilerine sevindiren haber geldi! Tarih belli oldu! 2.000 TL veriliyor