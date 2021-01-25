Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 25.01.2021 11:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 11:04
    ABONE OL

    Kesinleşti! ve Bağkur'lulara 1500-2.550 lira promosyon ödemesi! , , , , , İNG, ...

    lere promosyon ödemesi mevzusunda bankalar daha fazla kişiye erişmek için kesenin ağzına açmaya devam ediyor. Bu anlamda 2018 senesinde promosyon kontratı imza atan emekli vatandaşlar için de vakit sona erdi. Promosyon kontratı bu yıl sona eren emekliler, ücretlerini aldıkları bankadan promosyon alabilecek. Bunun yanı sıra emekli vatandaşlar, maaşlarını istedikleri bankaya da taşıyabilerek promosyonu diğer bankalardan da alabilecek. Mevcut banka kapsamında 3 sene kalınması durumunda bankanın değiştirilirse promosyon ödemesi alınabilmektedir. Emekli maaşı taşıma promosyonları bankalar arasında farklı olabilmektedir. İşte , , , , , İNG, ödemeleri...

    takvim.com.tr
    Kesinleşti! SGK ve Bağkur'lu emeklilere 1500-2.550 lira ödeme...

    2021 yılında maaşını belirlenen bankalara taşıyan emeklilere ortalama 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlar 625 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlar ise TL lira tutarında emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Peki emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? Vatandaşlara emeklilikleri sırasında maaşlarını hangi bankadan almak istedikleri emeklilik talep dilekçesinde sorulmaktadır. Bu dilekçede ilgili alanın doldurulması halinde maaşlar bildirilen banka üzerinden alınmaktadır. Ancak bu alanın boş bırakılmış olması halinde maaşlar otomatik olarak Ziraat Bankası üzerinden çekilmektedir.

    2021 AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

    Ödenecek en yüksek promosyon miktarı 750 TL' dir. Ek promosyon tutarları ise 200 TL, 225 TL ve 250 TL'dir. Toplamda 1.000 TL'ye kadar emekli promosyon verilmektedir. 3 yıllığına emekli maaşını bankaya transfer edenler ödemelerden yararlanabilmektedir. Ayrıca bankanın sunduğu pek çok avantaj da bulunmaktadır. Ücretsiz para transferi, emeklilere sunulan uygun faiz oranları, diğer banka ATM' lerinden ücret ödemeden para çekme gibi pek çok imkan sağlanmaktadır.

    2021 İNG BANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

    İng Bank 750 TL promosyona ek olarak, faturalarına otomatik ödeme talimatı verenlere ekstra ödeme yapan bankalardan biridir. 1 faturaya 50, 2 faturaya 150 TL ödenmektedir. 750 TL'ye varan promosyon ödemelerine ek, Turuncu ekstrayla 750 TL'lik harcamalarına 50 TL değerinde nakit ek promosyon alacaklardır. 3 yıl boyunca her ay 50 TL, 1.800 TL promosyon edecektir. Toplamda promosyon ödemeleri ise 2.550 TL olacaktır.

    2021 yılında da emeklilerin maaş transferi yaparak bankalar ile anlaşmaları durumunda kendilerine promosyon ödemesi yapılacaktır.

        GARANTİ BANKASI EMEKLİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARI 2021

        Emekli maaşı 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira,

        Emekli maaşı 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira,

        Emekli maaşı 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

        İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU TUTARI RAKAMLARI

        Emekli maaşı 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL,

        Emekli maaşı 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL,

        Emekli maaşı 2 bin 500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL emekli maaş promosyon ödemesi yapılacak.

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON TUTARI

        Emekli maaşı 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

        Emekli maaşı 1.500 TL ila 2 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

        Emekli maaşı 2 bin 500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

            TEB EMEKLİ PROMOSYON 2021 RAKAMLARI LİSTESİ

            Emekli maaşı 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 800,00 TL,

            Emekli maaşı 1.500 TL ila 2 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.000 TL,

            Emekli maaşı 2 bin 500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.200 TL tutarında olmak üzere promosyon ödemesi yapılıyor.

            YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARI 1.500 TL OLDU!

            Yapı Kredi tarafından yapılan açıklama ile emekli maaş promosyonu rakamının bin 500 liraya çıkartıldığı duyuruldu. Alınan emekli maaşı rakamına göre;

            Emekli maaşı bin 500 TL'ye kadarsa 1.000 TL,

            Emekli maaşı 1500 TL-2 bin 500 TL arasındaysa 1.250 TL,

            Emekli maaşı 2 bin 500 TL'nin üzerindeyse 1.500 TL nakit promosyon ödenir.

            PROMOSYON ÖDEMESİ HER YIL YAPILIR MI?

            Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılmaktadır. Bankalar ile imzaladıkları sözleşmelerde emekliler 3 yıl süre ile maaş aldıkları bankayı değiştiremeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu süre bittikten sonra emekliler ile banka arasında yine bir protokol imzalanacak ya da emekli maaşını başka bankaya yeniden taşıyabilecek.

                2021 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

                Emeklilerin promosyon ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son haneleri dikkate alınarak ödenecek.

                T.C. kimlik numarasının son hanesine promosyon ödemelerinin yapılacağı aylar;

                0-2 olanlar Mart ayında

                2-4 olanlar Nisan ayında

                6-8 olanlar Mayıs ayında promosyon alıyor.

                Emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı duyurulmadan önce katılım bankaları tarafından bazı kampanyalar başlatılmıştı. Maaşını taşıyana çeyrek altın gibi kampanyalar ile emeklilerin yüzleri gülmüştü. Daha önce bu bankalar ile maaş taşıma konusunda anlaşma yapanlar ancak anlaşmaları bittiğinde kamu bankaları ile protokol imzalayabilecekler. Özel bankalar ile anlaşma yapanların ise anlaşmalarını kamu bankalarına taşımadan promosyon ödemesi alabilmelerinin önü açıktır.

                İLK EMEKLİ MAAŞI HANGİ BANKAYA YATAR?

                Vatandaşlara emeklilikleri sırasında maaşlarını hangi bankadan almak istedikleri emeklilik talep dilekçesinde sorulmaktadır. Bu dilekçede ilgili alanın doldurulması halinde maaşlar bildirilen banka üzerinden alınmaktadır. Ancak bu alanın boş bırakılmış olması halinde maaşlar otomatik olarak Ziraat Bankası üzerinden çekilmektedir.

                Mevcut banka kapsamında 3 sene kalınması durumunda bankanın değiştirilirse promosyon ödemesi alınabilmektedir. Emekli maaşı taşıma promosyonları bankalar arasında farklı olabilmektedir.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler SGK Kesinleşti! SGK ve Bağkur'lulara 1500-2.550 lira promosyon ödemesi! Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti, TEB, İNG, Yapı kredi...