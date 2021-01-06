Ardı ardına açıklama yapıldı! Emeklilik için yüzde 60 şartı fırsatı!

Türkiye'de milyonlarca çalışan ve memur emekli olacağı tarihi merak ediyor. Yaş, yıl ve prim şartlarını tamamlayanlar emekli olabiliyor. Ancak bazı kesimlerin erken emeklilik imkanları da bulunuyor. Bu kesimlerden birisi de engelli vatandaşlar. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
'Kademeli' sistem
1 Ekim 2008'den önce işe başlayan engelli çalışanların emeklilik şartları SSK'lı, memur ve Bağkurlu statüsüne göre farklılık gösteriyor ve kademeli bir emeklilik şartı getiriyor. 1991'den önce işe giren yüzde 40-59 engeli olanlar 15 yıl ve 3600 günle emekli olabilirken, 1997-2000'de işe girenler 18 yıl ve 4080 güne tabi oluyor.
Malullüğün Temel Kriteri Nedir?
Kişinin çalışma ve meslekte kazanma gücü kaybına bakılan maluliyet tespitinde, bu duruma sebep olan hastalık veya kazanın sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra meydana gelmesi gerekir. Doğuştan veya sonradan meydana gelen herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu oluşabilen engellilik tespiti ise malullükten bağımsız bir durumdur.