Sosyal güvenlik alanında yapılan reform tarihleri hakikatinde çalışanların emeklilikleri için de bir milat olarak tanımlanıyor. Bu bağlamda 9 Eylül 1999 ve evvelinde ilk defa sigortalı olanlar daha şanslı. Bu tarihten sonra sigortalı olan gençler için ise hesaplamalar değişik yapılıyor. 1999 evvelinde sigortalı olduktan sonra erkekler için 25, bayanlar için 20 seneyi doldurmuş olmak gerekirken, sonradan sigortalı olanlar için sene koşulu aranmıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
KADIN-ERKEK FARKI VAR
Kısmi emeklilik için ise prim 2008'e kadar 4.500 gün oluyor. Bu da 12.5 yıla denk geliyor. 01.05. 2008'den sonra işe girenler için ise 5.400 gün olarak uygulanıyor. Bu da 15 yıla tekabül ediyor. Burada ise 25 yıllık sigorta şartı da devreye giriyor. Yani 12.5 yıl ve 15 yıl çalışmak emeklilik primi için yetiyor. 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınların 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor. Erkeklerde ise yaş şartı 60'a çıkıyor. 01.05.2008 sonrasında ilk defa sigortalı olan kadınlarda çalışma süresi 5.400 gün (15 yıl) olarak belirleniyor. Yine sigortalılık süresi 25 yıla tamamlanıyor. Yaş ise 01.01.2036'dan sonra kademeli olarak artırılıyor. Erkeklerde de yaşlar 5.400 günün tamamlandığı tarihe göre belirleniyor.
10 YILDA EMEKLİLİK DE VAR
15 yıl 3600 günle emeklilik ise 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli. Bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olan erkekler 15 yıl 55 yaş ve 3600 gün olan üç şartı yerine getirdikleri son tarihe göre belirlenen bir yaşta emekli olabiliyor. Kadınlar ise 156 yıl 3600 gün ve 50 yaş olan üç şartı yerine getirdikleri tarihe göre belirlenen yaşla emekli olabiliyorlar. Burada erkekler için yaş şartı 56 ile 60, kadınlar için ise 52 ile 58 arasında değişiyor.