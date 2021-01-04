2021 yılı vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu kapsamda memur ve emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Bu durum birçok kalemde zam yapılmasını da beraberinde getirdi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
65 YAŞ MAAŞI NE KADARDIR?
SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. 2020 yılında 711,50 TL olan 65 yaş aylıkları da 2021 yılında 761,02 liraya çıkacak.
Yaşlılık aylıkları, T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre vatandaşlara ödenmektedir. İşte ödeme günleri:
- Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5'inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6'ıncı günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7'inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.
KİM ALABİLİR?
65 yaşını tamamlamış ve emekli olamamışsanız ve de başvuru koşullarına sahipseniz her Türk vatandaşı gibi sosyal devlet anlayışı kapsamında verilen bu maaşa sahip olabilirsiniz.