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    • 16.03.2021 14:11
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    yapılıyor! maaşı ne kadardır?

    Emekli olmayan, engeli olan ve 65 yaş üzerinde olan vatandaşlar için pek çok kişinin bilmediği iki ödeme sonucunda aylık 2.283 lira ödeme almak mümkün. 2020 yılı Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaşlılık aylıklarına uygulanacak olan 2021 yılı maaş tutarı da belli oldu. Peki ne kadar oldu 2021?

    takvim.com.tr
    2021 yılı vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor!

    2021 yılı vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu kapsamda memur ve emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Bu durum birçok kalemde zam yapılmasını da beraberinde getirdi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    65 YAŞ MAAŞI NE KADARDIR?

    SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. 2020 yılında 711,50 TL olan 65 yaş aylıkları da 2021 yılında 761,02 liraya çıkacak.

    Yaşlılık aylıkları, T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre vatandaşlara ödenmektedir. İşte ödeme günleri:

    - Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5'inci günü.

    - Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6'ıncı günü.

    - Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7'inci günü.

    - Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

    - Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

    KİM ALABİLİR?

    65 yaşını tamamlamış ve emekli olamamışsanız ve de başvuru koşullarına sahipseniz her Türk vatandaşı gibi sosyal devlet anlayışı kapsamında verilen bu maaşa sahip olabilirsiniz.

        BAŞVURU ŞARTLARI

        65 yaşını tamamlamışsanız,SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak ifade edilen sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemesi yapmıyorsanız ve bu kurumlardan maaş almıyorsanız,Muhtaçlık sınırının altında bir geliriniz varsa başvuru yapabilirsiniz.

        NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Başvuru şartlarına sahipseniz ikametinizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapabilirsiniz.

        Bu vakıf illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde yer alır.Başvurunuzu şahsen yapmanız gerekiyor. Ayrıca kanuni temsilcinize vereceğiniz vekaletname ile de başvuru yapabilirsiniz.Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi amacıyla e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunuyor.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, başvurunuzdaki bilgiler çerçevesinde titizlikle yaptığı inceleme sonucunda size muhtaçlık belgesi düzenliyor. Aldığınız muhtaçlık belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacağınız başvuru sonrasında 65 yaş aylığınız tahsis edilmiş olunuyor.
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        Haberler SGK 2021 yılı vatandaşa 2.283 lira aylık ödeme yapılıyor! 65 yaş aylığı maaşı ne kadardır?