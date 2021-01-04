2021 yılı vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu kapsamda memur ve emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Bu durum birçok kalemde zam yapılmasını da beraberinde getirdi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...