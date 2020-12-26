SON DAKİKA: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Koronavirüs aşısı yaptırmayan işini kaybeder mi?







BULAŞICI HASTALIK OLARAK YORUMLANABİLİR

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre bulaşıcı hastalık listesinde covid-19 yok. Ancak Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı koronavirüsü bulaşıcı hastalık olarak kabul ettiği için koronavirüs kanun çerçevesinde de bulaşıcı hastalık olarak yorumlanabilir.