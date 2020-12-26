SON DAKİKA: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Koronavirüs aşısı yaptırmayan işini kaybeder mi?

Sağlık çalışanlarına uygulanması ile birlikte Türkiye'de virüsle mücadelede "aşı" dönemi başlayacak. Ancak zira aşı olmayı düşünmeyenler de var. İşveren gerek gördüğünde personelde "aşı şartı" arayabilir.
BULAŞICI HASTALIK OLARAK YORUMLANABİLİR
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre bulaşıcı hastalık listesinde covid-19 yok. Ancak Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı koronavirüsü bulaşıcı hastalık olarak kabul ettiği için koronavirüs kanun çerçevesinde de bulaşıcı hastalık olarak yorumlanabilir.
İŞVEREN DÜZENLEMEK ZORUNDA
İş kanununa göre iş yerindeki sağlık koşullarını iş veren düzenlemek zorunda. Aşılanma da işverenin çalışana yükleyeceği sorumluluklar çerçevesine girebiliyor.
ÇALIŞANLAR TAZMİNATLI FESİH HAKKINI KULLANABİLİR
Çalışanlar iş yerinde sağlıklı ortamın sağlanmadığını öne sürüp "tazminatlı fesih" hakkını kullanabilir. bu durum da işverenin yükümlülüğünü artırıyor.
İŞVEREN TAZMİNATSIZ FESHEDEBİLİR
İşverenin çalışanda aşı şartı araması durumunda buna uymayan personelin iş akdi "tazminatsız" feshedilebilir.