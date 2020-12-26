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    • Ekonomi
    • 26.12.2020 12:27
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    • 26.12.2020 12:29
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    SON DAKİKA: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Koronavirüs aşısı yaptırmayan işini kaybeder mi?

    Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşı hakkında doğru bilinen yanlışları yeniden gündeme taşıdı. 'de, aşı programında yer alan tüm aşılar ücretsiz uygulanıyor. Dünyada aşı çalışmaları devam ederken son dönemde yeni tip  koronavirüs aşısının zorunlu olup olmayacağıyla ilgili tartışmalar başladı. Peki yasaya göre, işveren gerek gördüğü takdirde "aşı şartı" arayabilir mi? Aşı yaptırmayanların iş akdi ise "tazminatsız" feshedilebilir mi? Detaylar haberimizde.

    AHaber



    Sağlık çalışanlarına uygulanması ile birlikte Türkiye'de virüsle mücadelede "aşı" dönemi başlayacak. Ancak zira aşı olmayı düşünmeyenler de var. İşveren gerek gördüğünde personelde "aşı şartı" arayabilir.




    BULAŞICI HASTALIK OLARAK YORUMLANABİLİR
    Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre bulaşıcı hastalık listesinde covid-19 yok. Ancak Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı koronavirüsü bulaşıcı hastalık olarak kabul ettiği için koronavirüs kanun çerçevesinde de bulaşıcı hastalık olarak yorumlanabilir.




    İŞVEREN DÜZENLEMEK ZORUNDA
    İş kanununa göre iş yerindeki sağlık koşullarını iş veren düzenlemek zorunda. Aşılanma da işverenin çalışana yükleyeceği sorumluluklar çerçevesine girebiliyor.




    ÇALIŞANLAR TAZMİNATLI FESİH HAKKINI KULLANABİLİR
    Çalışanlar iş yerinde sağlıklı ortamın sağlanmadığını öne sürüp "tazminatlı fesih" hakkını kullanabilir. bu durum da işverenin yükümlülüğünü artırıyor.




    İŞVEREN TAZMİNATSIZ FESHEDEBİLİR
    İşverenin çalışanda aşı şartı araması durumunda buna uymayan personelin iş akdi "tazminatsız" feshedilebilir.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Koronavirüs aşısı yaptırmayan işini kaybeder mi?