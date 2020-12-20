Emekli ve memur emeklisine güzel haber geldi! Çifte zam taban aylık 2.410 ve 3.943 lira... Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranı için de enflasyon verileri yakından izleniyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük ücret esnafta bin 932, 2000'den evvel emekli olan Sosyal Sigortalar Kurumlu'larda 2 bin 287 liraya çıkacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Buna göre şimdiden ücretlere yüzde 3.02 enflasyon farkı oluştu. Aralık enflasyonuna göre bu oran çoğalacak ya da eksilecek. Şu ana kadar reelleşen yüzde 6.02'lik zam oranına göre, en düşük memur ücreti 3 bin 719 liradan 3 bin 943 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 814 liradan 2 bin 983 liraya çıkacak.
KİM NE KADAR ALACAK?
Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.
Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.
MEMURA FARK ÖDENECEK
Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.
2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek. Programdaki yüzde 10.5'lik tahmin, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4.49 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkabilecek.
ARTIŞA GÖRE DEĞİŞECEK
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 3.49'a yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 849, memur emeklisi maaşı da 2 bin 912 liraya ulaşacak.
Çifte zam yapıldı! En düşüğü 3 bin 943 lira oldu
Çifte zam yapıldı! En düşüğü 3 bin 943 lira oldu
Çifte zam yapıldı! En düşüğü 3 bin 943 lira oldu
Çifte zam yapıldı! En düşüğü 3 bin 943 lira oldu
NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 14.18 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.
En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.
Bu veri de 4 Ocak'ta belli olacak. Emekliler zamlı maaşlarını Ocak ayı içerisinde cebine koyacak.