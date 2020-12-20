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    • Ekonomi
    • 21.12.2020 08:03
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    • 21.12.2020 08:03
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    Çifte taban aylık 2.410 ve 3.943 lira... Emekli ve memur emeklisine güzel haber geldi!

    Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak mında. Herkes maaşının ne kadar yükseleceğini, zam oranın kaç olacağını merak ediyor. ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı beklenti anketine göre yüzde 7.96 olacak. En düşük maaş esnafta 2 bin 36, SSK'lılarda 2 bin 410 liraya yükselecek. Peki, emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar... Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik zam oranına göre, en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 943 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 814 liradan 2 bin 983 liraya çıkacak.

    takvim.com.tr
    Emekli ve memur emeklisine güzel haber geldi! Çifte zam taban aylık 3.943 lira...

    Emekli ve memur emeklisine güzel haber geldi! Çifte zam taban aylık 2.410 ve 3.943 lira... Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranı için de enflasyon verileri yakından izleniyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük ücret esnafta bin 932, 2000'den evvel emekli olan Sosyal Sigortalar Kurumlu'larda 2 bin 287 liraya çıkacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Buna göre şimdiden ücretlere yüzde 3.02 enflasyon farkı oluştu. Aralık enflasyonuna göre bu oran çoğalacak ya da eksilecek. Şu ana kadar reelleşen yüzde 6.02'lik zam oranına göre, en düşük memur ücreti 3 bin 719 liradan 3 bin 943 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 814 liradan 2 bin 983 liraya çıkacak.

    KİM NE KADAR ALACAK?

    Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.

    Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.

    MEMURA FARK ÖDENECEK

    Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.

    2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek. Programdaki yüzde 10.5'lik tahmin, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4.49 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkabilecek.

    ARTIŞA GÖRE DEĞİŞECEK

    Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 3.49'a yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 849, memur emeklisi maaşı da 2 bin 912 liraya ulaşacak.

    Çifte zam yapıldı! En düşüğü 3 bin 943 lira oldu

    Çifte zam yapıldı! En düşüğü 3 bin 943 lira oldu

    Çifte zam yapıldı! En düşüğü 3 bin 943 lira oldu

    Çifte zam yapıldı! En düşüğü 3 bin 943 lira oldu


    NASIL DEĞİŞECEK?

    Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 14.18 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.

    En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.

    2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.

    Bu veri de 4 Ocak'ta belli olacak. Emekliler zamlı maaşlarını Ocak ayı içerisinde cebine koyacak.
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    Haberler Ekonomi Çifte zam taban aylık 2.410 ve 3.943 lira... Emekli ve memur emeklisine güzel haber geldi!