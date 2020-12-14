Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Bunun için sene, yaş ve prim koşullarını bitirmek gerekiyor. 3 koşulu da sağlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) müracaat etip emekli ücretine kavuşuyor. Son senelerde yapılan reform hücumlarıyla emekli aylığı bağlama işlemleri süratlendirildi. 2002 evvelinde bir çalışanın emeklilik müracaatı yapmak için 11 değişik dokümanı derlemesi ve ortalama 120 gün beklemesi gerekiyordu.
3 ASGARİ ÜCRET
Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor.
Avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 972 lira. Yeni yılda yeni asgari ücretle artacak.