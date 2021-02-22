SGK'dan emekliye 6.000 lira! Başvuran hemen ATM'den alıyor! Bunu yapmanız oldukça elzem... Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Uzun yıllar çalıştıktan sonra emeklilik için gün sayan vatandaşlar için güzel haber geldi. SGK tarafından ödeme yapılıyor. Emeklilik işlemlerinin uzaması durumunda vatandaşın mağdur olmaması için SGK devreye girdi. 6 bin 972 liraya kadar ödeme alma imkanı sağlanıyor. 3 şartı da tamamlayıp emeklilik başvurusu yapanlar ortalama 1 hafta, 10 gün içinde maaşa kavuşuyor. Aylık bağlama işlemleri uzayanlara ise 6 bin 972 liraya varan avans imkanı var. Peki emeklilik başvuru dilekçesi vermek için en doğru tarihler ne zaman? Emeklilik için doğru zamanda başvuru yapanlar daha yüksek emekli aylığı alma hakkı kazanıyor.
3 ASGARİ ÜCRET
Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor.
Avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 972 lira. Yeni yılda yeni asgari ücretle artacak.
Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
BAŞVURURKEN DİKKAT!
Emekli aylığı başvurusu aylık talep başvuru belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü'ne giderek ya da e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden yapılabiliyor.
Emekli olurken doldurduğunuz formda eş-çocuklarınızla ilgili seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece alacağınız para artar. Ayrıca maaşınızın yatırılacağı bankanın seçimini de başvuru sırasında yapabilirsiniz.