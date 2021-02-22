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    • SGK
    • 22.02.2021 15:28
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    • 22.02.2021 15:28
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    'dan emekliye 6.000 lira! Başvuran hemen 'den alıyor! Bunu yapmanız oldukça elzem

    Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Bunun için yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. 3 şartı da sağlayanlar 'na başvuru yapıp emekli olma imkanına kavuşuyor. Son yıllarda yapılan reform ataklarıyla emekli aylığı bağlama işlemleri hızlandırıldı. 2002 evvelinde bir çalışanın emeklilik başvuruyu yapmak için 11 farklı belgeyi derlemesi ve ortalama 120 gün beklemesi gerekiyordu. Ayrıca aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor. Avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 972 lira.

    takvim.com.tr
    SGK'dan emekliye 6.000 lira! Başvuran hemen alıyor!

    SGK'dan emekliye 6.000 lira! Başvuran hemen ATM'den alıyor! Bunu yapmanız oldukça elzem... Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Uzun yıllar çalıştıktan sonra emeklilik için gün sayan vatandaşlar için güzel haber geldi. SGK tarafından ödeme yapılıyor. Emeklilik işlemlerinin uzaması durumunda vatandaşın mağdur olmaması için SGK devreye girdi. 6 bin 972 liraya kadar ödeme alma imkanı sağlanıyor. 3 şartı da tamamlayıp emeklilik başvurusu yapanlar ortalama 1 hafta, 10 gün içinde maaşa kavuşuyor. Aylık bağlama işlemleri uzayanlara ise 6 bin 972 liraya varan avans imkanı var. Peki emeklilik başvuru dilekçesi vermek için en doğru tarihler ne zaman? Emeklilik için doğru zamanda başvuru yapanlar daha yüksek emekli aylığı alma hakkı kazanıyor.

    3 ASGARİ ÜCRET

    Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

    Avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 972 lira. Yeni yılda yeni asgari ücretle artacak.

    Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.



    BAŞVURURKEN DİKKAT!

    Emekli aylığı başvurusu aylık talep başvuru belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü'ne giderek ya da e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden yapılabiliyor.

    Emekli olurken doldurduğunuz formda eş-çocuklarınızla ilgili seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece alacağınız para artar. Ayrıca maaşınızın yatırılacağı bankanın seçimini de başvuru sırasında yapabilirsiniz.



        YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMAK İÇİN NE ZAMAN DİLEKÇE VERMEK GEREKİR?

        Emekli aylığı dilekçesinin ne zaman verileceği konusunda karar verirken, yıl içinde emekli aylıklarına yapılan zam oranı ile o yıl için daha sonra belirlenecek güncelleme katsayısı arasındaki makas açıklığına bakmak gerekiyor. Makas açıklığı yüksek değil ise aralık veya ocak ayında dilekçe vermek arasında önemli bir fark olmaz. Bu tür yıllarda dilekçeyi kasım veya aralık ayında vermek, 1-2 ay önce emekli aylığı bağlanmasını sağladığı için avantajlı da olur.



        Güncelleme katsayısı, yıllık TÜFE artış oranı + GSYH artışının yüzde 30'unun toplamıyla oluşur. Gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) yüksek artış beklenen yıllarda güncelleme katsayısı, yıl içinde emekli aylığına yapılan artış oranından fazla çıkar. Böyle yıllarda ocak ayını beklemek daha avantajlıdır.

        TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK

        Emekli maaş avansı uygulamasının tüm emeklileri kapsaması adına çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma sonunda nakit sıkıntısı çeken emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak maaş avansını alabilecek. Maaş avansı asgari ücretin 3 katı olacak.

        SGK EMEKLİ MAAŞI AVANS ŞARTLARI

        * Emeklilik başvurusunu yapmış olanlar

        * Emekli aylığı 90 gün geçmiş ve bağlanmamış olanlar

        EMEKLİYE MAAŞ AVANSI TAKSİTLE ÖDENECEK

        Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Ayrıca emekli avansının geri ödemesi taksitle yapılacak.
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        Haberler SGK SGK'dan emekliye 6.000 lira! Başvuran hemen ATM'den alıyor! Bunu yapmanız oldukça elzem