EYT son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. EYT kimleri kapsayacak? Bir kişinin hangi koşullarda emekli olacağı, kanuna göre belirlenir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düşünülen Finlandiya modelinde sistem şu şekilde işliyor. Emekli olmak isteyen ancak emeklilik yaşı gelmemiş kişi daha eksik bir maaş karşılığı emekli olmaya razı oluyor. Ayrıca daha sonra prim ödeyerek maaşını yükseltebiliyor. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın son dakika düzenleme çalışmaları mı var? Son günlerde gündemde yer alan Finlandiya Modeli emeklilik yeniden ele alınacak mı?
BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?
Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.
HÜKÜMETTEN EYT AÇIKLAMASI VAR MI?
Hükümet kanadından EYT konusuna ilişkin son açıklamalarda, bu konuda çalışma olmadığı ifade edilmişti.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN SON DURUM NE?
Siyasi gündemin geçtiğimiz yıllarda en çok üzerinde durduğu konuların başında gelen Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emeklilik haklarına ilişkin bazı modeller gündeme gelmişti. Özellikle 2018 yılı ve 2019 yılında sıklıkla konuşulan bu modellerin başında Finlandiya modeli geldi.Finlandiya modelinde prim ve gün şartını sağlamış olan vatandaşların yaş şartını sağlamamaları durumunda da emeklilik hakkı tanınıyor. Bu kapsamda her eksik yıl için maaşlarda kesinti yapılırken Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emekli olabilmeleri için bu modelin kullanabileceği konuşulmuştu. Bir dönem üzerinde durulan daha sonra unutulan bu konuya ilişkin basında yeni haberler çıkmaya başladı. Ancak hükümet kanadından resmi açıklama gelmedi.