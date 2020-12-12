Eski adıyla Bağ Kur, yeni adıyla 4/b'liler her ay SGK'ya primlerini kendileri öderler. Bağ Kur'lunun ödeyeceği prim miktarı da gelirinden bağımsız olarak kendisi tarafından belirlenir. Bağ Kur'luların SGK'ya prim ödeyebileceği en alt sınır ise asgari ücrettir.