KANSER HASTALARI İÇİN MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Söz konusu kanser hastasının iş gücü kaybının en az yüzde 60 olması ve bu kaybın bir sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir.

Kişinin çalışırken kansere yakalanması ve en az 10 yıldır sigortalı olması gerekiyor.

Toplamda 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları priminin ödenmiş olması gerekir.

Kişi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise 10 yıl sigortalı olma şartı aranmaz. 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması yeterlidir.