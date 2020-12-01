SON DAKİKA: DASK nedir? DASK ödemeleri ne kadar? DASK hakkında bilinmesi gerekenler
Son dakika: 40 milyarlık ödeme gücüyle vatandaşın güvencesi olan DASK yaşanan depremlerde bugüne kadar 500 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. İşte Türkiye'deki tüm binaların sigortalanmasını hedefleyen DASK'la ilgili bilinmesi gerekenler.
01.12.2020 08:41
- Son Güncelleme: 01.12.2020 08:41
1 DASK'ın olası bir depremde ödeme gücü yeterli mi?
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası üretimi için 32 sigorta şirketi ve yaklaşık 17 bin acente ile koordinasyonu sağlıyor. DASK olası bir deprem durumunda yükümlülükleri ile ilgili yeterli kaynağa sahip. 2020 - 21 için ödeme gücü büyük bir depremde 40 milyar TL.
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