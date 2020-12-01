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SON DAKİKA: DASK nedir? DASK ödemeleri ne kadar? DASK hakkında bilinmesi gerekenler

Son dakika: 40 milyarlık ödeme gücüyle vatandaşın güvencesi olan DASK yaşanan depremlerde bugüne kadar 500 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. İşte Türkiye'deki tüm binaların sigortalanmasını hedefleyen DASK'la ilgili bilinmesi gerekenler.

01.12.2020 08:41 - Son Güncelleme: 01.12.2020 08:41
SON DAKİKA: DASK nedir? DASK ödemeleri ne kadar? DASK hakkında bilinmesi gerekenler

Bütün konutları ödenebilir primler karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almak için kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), her geçen gün güçlenerek vatandaşın umudu olmaya devam ediyor.

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SON DAKİKA: DASK nedir? DASK ödemeleri ne kadar? DASK hakkında bilinmesi gerekenler

40 milyar TL'lik teminat gücüyle, yaşanan depremlerde bugüne kadar 500 milyon TL'lik ödeme gerçekleştiren DASK, her geçen yıl vatandaşın depreme karşı güvencesi haline geliyor.

SON DAKİKA: DASK nedir? DASK ödemeleri ne kadar? DASK hakkında bilinmesi gerekenler

2000'de 159 poliçe ile ilk adımı atan DASK, bugün 10.5 milyon poliçeye ulaştı. Yüzde 56'lık sigortalılık oranı yakalayan DASK'ın hedefi, adım adım Türkiye'deki tüm binaların sigortalanması.

SON DAKİKA: DASK nedir? DASK ödemeleri ne kadar? DASK hakkında bilinmesi gerekenler

1 DASK'ın olası bir depremde ödeme gücü yeterli mi?
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası üretimi için 32 sigorta şirketi ve yaklaşık 17 bin acente ile koordinasyonu sağlıyor. DASK olası bir deprem durumunda yükümlülükleri ile ilgili yeterli kaynağa sahip. 2020 - 21 için ödeme gücü büyük bir depremde 40 milyar TL.

SON DAKİKA: DASK nedir? DASK ödemeleri ne kadar? DASK hakkında bilinmesi gerekenler

2 Kimler DASK poliçesi yaptırabilir?
DASK, genel anlamda, belediye sınırları içinde bulunan meskenleri kapsıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanları ve inşaat ruhsatı bulunmayan binalar, tamamı ticari veya sinai amaçla kullanılan binalar ise DASK kapsamı dışında.

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