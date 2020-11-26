Cenaze yardımı nedir? Cenaze yardımı kimlere verilir? Cenaze yardımı ne kadar?

SGK'dan hemen tek seferlik alabilirsiniz! Vefat eden kişinin yakınlarına sadece bir defaya mahsus olmak üzere, belli bir tutarda, SGK tarafından cenaze ödeneği veriliyor. SGK tarafından ödenen cenaze yardımı parası, sigortalı olarak çalışmış yada çalışmaya devam eden kişilerin vefat etmeleri durumunda ödenir.
CENAZE YARDIMININ TUTARI NEDİR?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE oranlarındaki artış baz alınarak 2019 yılında 716 TL olan cenaze yardımı 2020 yılı için 801 TL olarak belirlendi.
CENAZE YARDIMI İÇİN KİM BAŞVURU YAPABİLİR?
SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi için masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırasıyla şöyledir:
Öncelikli hak sahibi, nikahlı eşi sayılır.
Eşi yoksa ölen kişinin nüfusuna kayıtlı çocukları başvuru yapabilir.
Çocukları yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir.