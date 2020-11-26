Cenaze yardımı nedir? Cenaze yardımı kimlere verilir? Cenaze yardımı ne kadar?

SGK'dan hemen tek seferlik alabilirsiniz! Vefat eden kişinin yakınlarına sadece bir defaya mahsus olmak üzere, belli bir tutarda, SGK tarafından cenaze ödeneği veriliyor. SGK tarafından ödenen cenaze yardımı parası, sigortalı olarak çalışmış yada çalışmaya devam eden kişilerin vefat etmeleri durumunda ödenir.