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    • SGK
    • 02.02.2021 08:31
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    • 02.02.2021 08:31
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    'dan anında tek seferlik olarak alınıyor! Paranızı bırakmayın! Fakat en fazla unutulan ödemeler arasında yer alıyor!

    Paranızı bırakmayın! 'dan anında tek seferlik olarak alınıyor! SGK, dar gelirli vatandaşların, ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenmemesi adına vefat eden vatandaşların yakınlarına cenaze desteği veriliyor. 917 TL'lik cenaze desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar cenaze yardım tutarından nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor. Başvuruda bulunmak ve ödenek almak için başvuruların 5 yıl içerisinde yapılması gerekiyor. 5 yıl içinde ölüm tarihinin ifade edildiği dilekçeyi 'ne ya da 'ne direkt olarak yapılabilmektedir.

    SGK'dan anında tek seferlik olarak alınıyor! Paranızı bırakmayın

    Paranızı bırakmayın! SGK'dan anında tek seferlik olarak alınıyor! SGK'dan hemen tek seferlik alabilirsiniz! Vefat eden kişinin yakınlarına sadece bir defaya mahsus olmak üzere, belli bir tutarda, SGK tarafından cenaze ödeneği veriliyor. SGK tarafından ödenen cenaze yardımı parası, sigortalı olarak çalışmış yada çalışmaya devam eden kişilerin vefat etmeleri durumunda ödenir. Cenaze yardımı hakkından yararlanmak isteyenler cenaze ödeneği kaç günde ödenir ve ölüm parası ne kadar sorularının cevaplarına yanıt bulmak için araştırmalarını çoğalttı. Peki cenaze yardımı nedir? Cenaze ödeneği şartları nelerdir? 2020 cenaze ödeneği ne kadar? İşte cenaze ödeneğine dair merak edilen detaylar...


    2021 CENAZE ÖDENEĞİ NE KADAR?

    Cenaze yardımı miktarı her sene asgari ücret baz alınarak hesaplanıyor ve güncelleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafaından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranlarına göre 2020 cenaze ödeneği miktarı 801 TL olarak açıklanmıştı. 2021 yılında ise cenaze ödeneği miktarı 917 TL'ye yükseltildi.

    CENAZE YARDIMI NEDİR?

    Cenaze ödeneği temelde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda ailesine bir defaya mahsus olarak ödenen yardımı ifade eder. Cenaze yardımı ödemesi SGK bünyesinde çalışma hayatını devam ettiren veya emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık maaşı alan ya da sigortalı olarak 1 yıllık süreyi tamamladıktan sonra işten çıkartılanlardan aynı sene içinde vefat eden vatandaşların defin işlemiyle ilgilenecek yakınlarına yapılır. Cenaze yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde belirlemiştir. Buna göre;

    İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda vefat eden,

    Sürekli olarak iş göremezlik geliri, malülen emeklilik ya da yaşlılık aylığı alırken vefat eden,

    Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi halinde hak sahiplerine cenaze ödeneği yatırılır.

        CENAZE YARDIMI İÇİN KİM BAŞVURU YAPABİLİR?

        SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi için masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırasıyla şöyledir:

        Öncelikli hak sahibi, nikahlı eşi sayılır.

        Eşi yoksa ölen kişinin nüfusuna kayıtlı çocukları başvuru yapabilir.

        Çocukları yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir.

        O da yoksa kardeşleri talepte bulunabilir. Ödenek kardeşlerine eşit olarak dağıtılır.

        Birinci dereceden yakını bulunmayan kişiler için masraf yapan yakını cenaze giderlerini belgelendirdiğinde cenaze yardımı alabilir.

        Birinci dereceden bir yakını varken onun yerine vefat eden kişinin amcası, dayısı, halası gibi başka bir yakını başvuru yaparsa geçerli olmuyor.

        KİMLER İÇİN CENAZE YARDIMI ALMAK MÜMKÜNDÜR?

        Sigortalı bir kişi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinde,

        Malullük, yaşlılık veya sürekli iş göremezlik raporu olan kişilerin vefatı gerçekleştiğinde,

        Kendisi adına en az 360 gün olmak şartıyla yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilen sigortalı kişiler öldüğünde hak sahipleri cenaze ödeneği için başvurulabilir.

        Eğer 360 gün yaşlılık veya ölüm sigortası primi bildirilmiş ise kişinin öldüğü zaman sigortalı olup olmadığına bakılmaz.
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        Haberler SGK SGK'dan anında tek seferlik olarak alınıyor! Paranızı bırakmayın! Fakat en fazla unutulan ödemeler arasında yer alıyor!