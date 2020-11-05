Erken emekli olma şartları nedir? 2020 nasıl erken emekli olurum? Herkes emekli olmak istiyor

Bu tarih öncesi SGK (SSK) girişi olanlar 3600 ve 4500 günle erken emeklilik için detaylar oldukça merak ediliyor. Bu anlamda erken emeklilikte üç tarih çok önemli… Her çalışanın en önemli hayali erken emekli olmaktır. Çok sayıda vatandaş çok küçük yaşlardan itibaren çalışma hayatında yer alıyor. Emekli olmak için birçok gerekli şartı yerine getirmek gerekiyor.
3600 GÜNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?
4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şart sigorta başlangıç tarihleridir. Erken emeklilikte üç tarih çok önemli…
Erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.
İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
08.09.199 tarihinden önce girişi olmayanların 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Bunun dışında 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek sigortalılar 59, kadın sigortalılar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar.
Kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları avantaj sağlamamaktadır. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanmaktadır.
SORULARLA 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK
– 4 Şubat 1972 doğumlu eşimin SSK başlangıç tarihi 27 Ağustos 2010 olup 2600 gün primi var. 1000 gün daha prim ödeyerek 3600 günden emekli olabilir mi? Olabilirse ne zaman? E.E.
Eşiniz gibi 7 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların 3600 günle emekli olma hakkı yok. Eşiniz iki şekilde emekli olabilir. 7200 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Primini 7200 güne tamamlayacağı tarihte. 4800 gün prim ödeme ve 61 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte de 1200 gün daha prim ödeyerek primini 4800 güne tamamlarsa 61 yaşını dolduracağı tarihte.
– 26 Haziran 1967 doğumluyum. SSK başlangıcım 1997. 3600 günden ne zaman emekli olurum? T.S. Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 3600 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 26 Haziran 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz? T.S.
Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 3600 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 26 Haziran 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.
– 4 Kasım 1971 doğumlu annemin SSK başlangıç tarihi 15 Ağustos 1989 olup 2606 gün primi var. Sağlık sebeplerinden dolayı çalışmaya devam edemeyeceğinden SGK'dan geri ödeme alabilir miyiz? K.G.
Emekli olmak için aranan yaşı doldurduğu halde emekli olacak kadar primi olmayanlardan talep edenlere, ödedikleri prim 'yaşlılık toptan ödemesi' adı altında iade edilmektedir. Annenizin prim iadesi alabilmesi için 58 yaşını doldurması gerekir. Ancak iade olarak alacağı para, kuruma gidip geleceği taksi parasını karşılamayacağından, prim iadesinden ziyade emekli olmayı düşünmeli. Çünkü 994 gün daha prim ödeyerek primini 3600 güne tamamlaması şartıyla, 58 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir. Sağlık sebeplerinden dolayı çalışamayacağını belirtmişsiniz. Şayet en az yüzde 60 oranında işgücü kaybı varsa malulen emekli olması da mümkün (10 yıl sigortalılık süresi, 1800 gün prim ödeme ve yüzde 60 oranında işgücü kaybı şartlarıyla
1999 ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICINA SAHİP OLMANIN OLUMLU YÖNLERİ NELER?
1999 tarihinden önce sigortalı olanlar emekliliğin kapısını aralıyorlar. Yeni belirlenen duruma göre, 1999 yılından önce sigortalı olanlar bazı avantajlara sahip oluyorlar. Bu kişiler:
Erken emekli olma fırsatı elde ederler.
Aralıksız çalışan bir kişinin 3600 prim gününü tamamlamış olduğu kabul edilir.
Bu tarihten sonra sigortalı olan kişilere göre daha yüksek maaş alırlar.
4500 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALMAK İÇİN ŞARTLAR
Soru: SSK giriş tarihim Mart 2007'de olup 3800 prim ödemem var. 4500'den emekli olmak için dilekçe verdiğimde kıdem tazminatımı aynı yıl alabilir miyim? ? Şule YILDIRIM
Cevap: Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayanlar işlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabiliyor. İki emeklilik seçeneğiniz var.
1) 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarıyla. Bu seçenekte 3200 gün daha prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlayacağınız tarihte işinizden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz.
2) 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarıyla. Bu seçenekte kıdem tazminatı alarak işinizden ayrılabilmeniz için; primi 4500 güne tamamlamanızın yanında, 25 yıllık sigortalılık sürenizi de doldurmanız gerekiyor. Başka bir ifadeyle 4500 gün primle 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız Mart 2032'de kıdem tazminatı alarak işinizden ayrılabilirsiniz.
ERKEN EMEKLİLİKTE ARANAN DİĞER ÖNEMLİ ŞARTLAR NELER?
Erken emekli olabilmek için 1999 tarihinden önce sigortalı olmak büyük bir avantaj sağlıyor fakat bunun yanında başka şartlar da var. 1999 öncesinde sigortası başlayanların erken emekli olma şartları:
3600 günlük prim ödemesi tamamen yapılmış olmalı.
15 yıllık çalışma süresi dolmuş olmalı.
Çalışanlar 4A, 4B, 4C sigorta gruplarından herhangi birinin kapsamında olmalılar.
Herhangi bir prim borcu bulunmamalı.
Erken emekli olmak için bu şartların yanında bir de yaş koşulunu sağlamak gerekiyor. Bu durum erkek ve kadınlar için farklı oluyor. Ayrıca 3600 prim gününün tamamlandığı tarih de emekli olma yaşını etkiliyor. Belirtilen tarihten sonra sigortalı olan kişilerinse başka koşullara uygun olup olmadığına bakılmaksızın başvuruları kabul edilmiyor.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
15.10.1973 doğumluyum. İşe girişim 26.05.1996, toplam 7600 gün primim bulunuyor. Davut M.
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Yaşınız 2029 yılında dolacak. Ancak 6.5 aylık askerlik borçlanıp öderseniz 55 yaşa tabi olabilirsiniz. Bu durumda emekli olacağınız tarih 15.10.2028 olacaktır.
Babam 1969 doğumlu, ilk işe başlaması 27.04.1994, 5175 gün primi var. 18 ay askerlik yapmış. Askerden sonra işe başlamış. Osman YILMAZ
Babanız 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabidir. Ancak, askerliği borçlanması halinde 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve doğum tarihinin gün ve ayına göre 2022 yılında emekli olabilir.
03.10.1992 sigorta girişim, 4200 prim günüm var. Askerliği 27.02.1989 tarihinde yaptım. İ.A.
25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. 15 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 gün şartlarına tabi olursunuz. 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı tarihte emekli olabilirsiniz.
20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997. B.D.
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik işe başlangıçtan önce ise 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşında ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.