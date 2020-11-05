Son günlerin en önemli gündemlerinden biri borç yapılandırması. Herkes merak ediyor. Hangi borçlar yapılandırılacak? Yapılandırmadan kimler yararlanacak? Sigorta primlerine af mı geldi? Yapılandırma kimleri kapsıyor?

Doğru; bir af var, aslında af değil de yeniden yapılandırma dersek daha doğru olur. Meclis'te görüşülen istihdam teşviklerini içeren kanun teklifine yeni bir madde eklenerek, vergi borçlarından sosyal güvenlik primlerine; idari para ve gecikme cezalarına kadar çok geniş alanda yapılandırma imkanı tanındı. Kanun tasarısı Meclis'te görüşülüyor, eli kulağında önümüzdeki günlerde çıkar. Bu kapsamda da Bağ-Kur'lusundan, işçi statüsünde çalışana, genel sağlık sigortası kapsamında prim borcu olanlara kadar birçok kesimin sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılacak. Peki, kimler bu imkandan yararlanacak, yapılandırma nasıl olacak? Madde madde hepsini anlatayım.