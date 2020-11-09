500 milyar TL'lik yapılandırmada kritik hafta! Milyonları ilgilendiriyor

VARLIK BARIŞI

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi kesintisi yapılmayacak. Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 31 Aralık 2023'e ertelenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ile hizmetlerinde uygulanan KDV istisnası, 31 Aralık 2023'e uzatılacak. Cumhurbaşkanı'na, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirme yetkisi verilecek.