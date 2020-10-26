4A- 4B-4C için e-devlet ekranı güncel maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Emeklilikte ne kadar maaş alınacağı hesabı için 4A, 4B, 4C sigorta türlerinde tek tek hesaplama yapılması gerekmektedir. 4A sigorta türü hesaplaması SGK sitesi üzerinden yapılmaktadır. 4B sigorta türü hesaplaması ise E-Devlet üzerinden sorgulanmaktadır. 4C sigorta türü hesaplaması ise E- Devlet üzerinden yapılabilmektedir.
EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM
SGK'nın internet sayfasında bulunan 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir. TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerin talep edildiği bu formu eksiksiz dolduran vatandaşlar, emeklilikte ne kadar maaş alabileceklerini hesaplayabilirler.
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
4A Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
4A emekli aylığı hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:
4A emekli maaşı hesaplaması E- SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir.
E- SGK emekli maaşı sorgulama sayfası https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresidir. Bu adres üzerinden emekli maaşı sorgulama işlemi yapılabilmektedir.
4-A emekli maaşı sorgulanması için gerekli bilgiler ise şu şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
SSK sicil numarası.
Baba adı.
Anne Adı.
Doğum tarihi ve yeri.
Bağlı olunan nüfus yeri.
4B Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
4B emekli aylığı hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:
4B diğer ismi ile BAĞ-KUR sorgulama işlemi E- Devlet üzerinden yapılabilmektedir, online olarak E- Devlet üzerinden 4B emekli maaşını sorgulanabilmektedir.
Sorgulama işlemi yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik- adresine girerek sorgulama işleminde bulunabilirsiniz.
E- Devlet adresinde sorgulama işlemi sırasında, kimlik doğrulama işleminde bulunmanız gerekmektedir.
Kimlik doğrulama sırasında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı girmeniz gerekmektedir daha sonraki aşamada E- Devlet şifresi girilmesi gerekmektedir.
E- Devlet şifresi sahibi olmayan kişiler PTT şubelerine giderek veya yeni kimlik kartı çıkartarak E- Devlet şifresi elde edebilirler ve bu şifre ile doğrulama işleminde bulunabilirler.
Ekstra olarak alternatif doğrulama şekilleri ise şu şekildedir:
Mobil imza kullanarak kimlik doğrulama.
Elektronik imza kullanarak kimlik doğrulama.
İnternet bankacılığı ile kimlik doğrulama işleminde bulunulabilmektedir.
Kimlik doğrulama işlemi bittikten sonra dikkat etmeniz maddeler karşınıza çıkmaktadır ve onaylama işlemi yaptıktan sonra sorgulama sayfasına geçiş yapılabilmektedir.
4B hesaplaması yaklaşık olarak bir hesaplama şeklidir, birebir doğru bir bilgilendirme sağlanmamaktadır.
Kurumu yazan şeklinde sorgulama yapıldığı takdirde, kurum üzerinden alınan sigorta prim gün sayıları hesaplanmaktadır.
Esnaf butonu seçildiği takdirde esnaflık üzerinden biriken prim gün sayıları hesaplanmaktadır.
Emekli maaşının hesaplanması o güne aittir, ileride ki prim gün sayılarınız hesaplanmaz otomatik olarak yapılmaktadır anlık prim gün sayınıza göre hesaplanmaktadır.
Emeklilikte ne kadar maaş alınacağı hesabı yapılırken olduğunuz konu belirleyerek işlem yaptığınız takdirde doğru emeklilik tarihi bilgisi alabilirsiniz.