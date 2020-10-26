4A- 4B-4C için e-devlet ekranı güncel maaş hesaplaması nasıl yapılır?

EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM

SGK'nın internet sayfasında bulunan 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir. TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerin talep edildiği bu formu eksiksiz dolduran vatandaşlar, emeklilikte ne kadar maaş alabileceklerini hesaplayabilirler.

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.