Son 7 yıl kuralı! Bugün EYT çıksa kimler emekli olabilir?

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar kendi sigortalılık geçmişlerine göre farklı koşulara tabii tutuluyor. Farklı kurumlardan sigortalılık durumunda son 7 yıl kuralı geçerli oluyor. Emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihinde uygulamaya geçirilen 4447 sayılı kanuna göre emekli olmak için prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarına yaş şartı da eklenmişti. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
SON 7 YIL KURALI NASIL ETKİLİYOR?
Son 7 yıl kuralına göre Bağ-Kur'dan emekli olursunuz…
Soru: 1966 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Ocak 1986 olup 2008'e kadar 3661 gün primim var. 2008-2015 arasında Bağ-Kur'a 2700 gün prim ödedim. Günlerimi birleştirerek emekli olabilir miyim? SSK'dan emekli olabilir miyim?
Cevap: Son yedi yılda fazla prim ödenen (eşitse son olarak tabi olunan) kurum şartlarıyla emekli olunuyor. Son yedi yıl hesabına göre, Bağ-Kur'dan emekli olacaksınız. Priminiz 5400 günden fazla olduğu için bundan sonra prim ödemeseniz bile, 2024'te 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte Bağkur'dan emekli olabilirsiniz. SSK'dan emekli olmak için sigortalı bir işte çalışarak en az 1260 gün prim ödemeniz gerekir.
EYT Bekleyen Kadınlar İçin Emeklilik Tablosu
EYT Emeklilik Tablosu
EYT Bekleyen Erkekler İçin Emeklilik Tablosu
EYT YASASI ÇIKARSA KİMLER FAYDALANABİLECEK? HEMEN EMEKLİ OLUNABİLECEK Mİ?
EYT'lilere yönelik kurulacak bir komisyonda çalışma yapılıp meclis gündemine gelir, Genel Kurul'da yapılacak oylama ile kabul edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşırsa; 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir. 4447 Sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Bu kanunda belirtilen tarihlerden önceki dönemde çalışma hayatına başlamış sigortalı çalışanların hakları kazanılmış hak olarak kabul edilecek ve neticede yeni EYT yasasından faydalanabileceklerdir.