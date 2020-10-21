Kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl 5000 prim günüyle emeklilik...

Yüz binlerce birey EYT'de son vaziyetin ne olduğunu merak ediyor. Mart ayından beri ülkeyi bu kadar tesiri altına alan corona virüs sebebiyle ne yazık ki ki Meclis'in gündemindeki öncelikli mevzular da değişti. Şu an tüm EYT'liler hükümet tarafından kendileri için pozitif bir adım atmasını bekliyor. EYT, 1999 yılında emeklilik yaşının değiştirilmesiyle ortaya çıktı. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...