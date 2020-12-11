Erken emekli olmak isteyenler için işte fırsat geldi! 6 yıl erken emekli olmak isteyenlere o formül yayınlandı



ANNELERE MÜJDE! DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN!

Çalışan ve doğum yapan kadınlar her bir çocuk için 760 gün sigorta primi borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar borçlanmak mümkün. Bu da 6 yıl erken emeklilik demek. Ancak doğum borçlanması ile erken emekli olabilmek için bazı koşullar mevcut:

Sadece doğum yapmış anneler faydalanabilir.

Doğumdan önce çalışma primlerinin hepsi ödenmiş olmalı.

Sigorta tescili yapılmamış anneler için geçerli değil.

Doğumdan sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim ödemesi yatırılmamış olması gerekir.

Bu koşullara sahip olan tüm anneler erken emekli olma fırsatından yararlanabilir.