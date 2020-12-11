Erken emekli olmak isteyenler için işte fırsat geldi! 6 yıl erken emekli olmak isteyenlere o formül yayınlandı

Son dönemde kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için hem devlet hem de özel sektör hummalı bir çalışma yürütüyor. Çünkü iş gücüne katılanların sadece üçte biri kadın. Oysa gelişmiş ülkelerde kadınların payı daha fazla. Kadınların sorumluluğu çok. Sigortada kaydı olmasa da ev kadınlarının çoğu aile bütçesine destek olmak için çalışıyor. Erkek vatandaşlar uzun süre yaptıkları ve prim ödemesi aldıkları askerlik süreleri sayesinde erken emekli olabiliyor. Askerlik yapmadan önce sigortalı olarak çalışan erkekler, emeklilik yaşını doldurduğunda eğer prim günü eksik kalırsa askerlik borçlanması ile günlerini tamamlayabilir. Çalışan ve doğum yapan kadınlar her bir çocuk için 760 gün sigorta primi borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar borçlanmak mümkün. Bu da 6 yıl erken emeklilik demek.
ANNELERE MÜJDE! DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN!
Çalışan ve doğum yapan kadınlar her bir çocuk için 760 gün sigorta primi borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar borçlanmak mümkün. Bu da 6 yıl erken emeklilik demek. Ancak doğum borçlanması ile erken emekli olabilmek için bazı koşullar mevcut:
Sadece doğum yapmış anneler faydalanabilir.
Doğumdan önce çalışma primlerinin hepsi ödenmiş olmalı.
Sigorta tescili yapılmamış anneler için geçerli değil.
Doğumdan sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim ödemesi yatırılmamış olması gerekir.
Bu koşullara sahip olan tüm anneler erken emekli olma fırsatından yararlanabilir.
ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!
Erkek vatandaşlar uzun süre yaptıkları ve prim ödemesi aldıkları askerlik süreleri sayesinde erken emekli olabiliyor. Askerlik yapmadan önce sigortalı olarak çalışan erkekler, emeklilik yaşını doldurduğunda eğer prim günü eksik kalırsa askerlik borçlanması ile günlerini tamamlayabilir. Bunun için gerekli olan koşullar şu şekildedir:
4A, 4B ve 4C sigorta kapsamında yer alan kişiler yararlanabilir.
Askerlikten muaf olan kişiler erken emeklilik şartlarından faydalanamaz.
Askerliğin er veya erbaş olarak icra edilmiş olması gerekir.
Yedek subaylar okul ve hazırlık sürecini askerlik borçlanmasına ekleyebilir.
Bu koşullara uygun olan erkekler askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihini askerlik yaptığı süre kadar erkene çekerek bu tarihten emekli olabiliyorlar. Bu özellikle emekli olmak yaş bekleyen vatandaşların başvurabileceği bir yöntem.
3600 GÜN İLE EMEKLİLİK FIRSATI!
Yaştan emeklilik kısmi emeklilik olarak da bilinir. 3600, 4500 ve 5400 sigorta prim günü ile yaştan emekli olabiliyorsunuz. 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi yapılmış olan ve 15 yıl içinde 3600 prim gününü tamamlayan vatandaşlar için emekli olma yaşları kadın ve erkekler için değişiklik gösteriyor.
Kadınlar:
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 arasında tamamlayanlar 52 yaşında
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 arasında tamamlayanlar 54 yaşında
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24 Nisan 2011 tarihinden sonra tamamlayanlar 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
Erkekler:
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 arasında tamamlayanlar 57 yaşında
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 arasında tamamlayanlar 58 yaşında
24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 arasında tamamlayanlar 59 yaşında
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
MALULLEN VEYA ENGELLİ OLMA DURUMUNDA EMEKLİLİK SÜRESİ DEĞİŞİYOR
Hangi sektörde çalıştığınız fark etmeksizin sağlık durumunuz çalışmanıza engel olduğunda yasadaki şartlara göre prim doldurma söz konusu olmadan malulen emekli olabilirsiniz. Bunun gerekli koşullar şöyledir:
SGK'nın belirlediği devlet hastanesinden heyet raporu almak gerekir.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün %60 kaybı.
Çeşitli derecelerde bedensel, zihinsel ve ruhsal engellerin var olması.
Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda, eğer çalışmak için bir engeliniz var ise, heyet raporu ile birlikte erken emekli olmak için başvuruda bulunabilirsiniz.