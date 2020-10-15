SGK-Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklisi için 2020 senesi gelir patlaması yaşatan bir sene oldu. Son senelerde emekli ücretlerinin yanında emekli ikramiyelerinin de çoğalma olasılığı olduğu medyada yer almıştı. Emekli vatandaşların ücretlerine ait ise yeni bir teklif yapıldı. İşte ilgili son dakika haberleri
EMEKLİ MAAŞLARINA ASGARİ ÜCRET SINIRI
Emekli vatandaşların maaşlarında son dönemlerde iki ayrı düzenleme yapılmıştı. İlk yapılan düzenlemede geçtiğimiz yıllarda en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak sabitlenmişti. Pandemi sürecinde yapılan yeni bir düzenleme ile en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu.
Bu düzenlemelerin ardından ise Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi.
TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.
EMEKLİYE 824 TL ZAM VAR MI?
Emekli vatandaşların maaşlarına yapılması olan düzenlemeye ilişkin talep Türkiye Emekliler Derneğinden geldi. TÜED tarafından yapılan ve kamuoyunda çıkan yapılan basın açıklamasında, emeklilerin maaşlarına yapılan son düzenleme hatırlatıldı. En düşük emekli maaşının 1500 TL olduğunun ifade edildiği basın açıklamasında emekli maaşlarında yeni bir düzenleme olması istendi. TÜED bu düzenleme ile emeklilere yapılan en düşük maaş ödemesinin 2 bin 324 TL'ye yükselmesi gerektiğini bildirdi. Eğer TÜED tarafından yapılan basın açıklamasında belirtilen oran kabul edilirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olacak.
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EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN KRİTİK 2 DÜZENLEME YAPILMIŞTI
Emekli vatandaşların maaşların son dönemlerde iki kritik düzenleme birden yapıldı. Birkaç sene önce yapılan düzenlemede en düşük emekli maaşının 1000 TL olması sağlandı. Pandemi sürecinde yapılan maaş düzenlemesinde ise emekli maaşları 1500 TL'ye yükseltildi. Bu düzenlemeler ile şu anda en düşük emekli maaşı 1500 TL olarak ödeniyor.
İKRAMİYEYİ BRÜTE EKLETİN
Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli takvim.com.tr nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.