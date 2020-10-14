Emeklilere müjde 2 bin 500 lira için harekete geçildi…

3 yıl aynı bankadan maaş alma taahhütü

Emekli aylığı olan tüm vatandaşlar bankalardan promosyon ödemelerini alabiliyor. İstedikleri bankadan sadece üç yıl boyunca maaşımı sizden alacağım diye taahhüt vermelerinin ardından maaş oranlarına göre bir promosyon alacaklar. En az 500 en fazla 750 TL promosyon verilmeye devam ediyor. Emekliler, promosyonda taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı. Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.

Nasıl arttırma yapılır?

Bazı bankalar vatandaşlar için kampanya tutarlarının artmasını da sağlıyor. Bu anlarda kişilerin şartları iyi araştırması gerekir. Ek ürün koşulu aranmadan 1200 TL ödeme yapanlar olduğu gibi 2550 TL ek promosyon ödemesi yapan bankalar da var.